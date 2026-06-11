Калининградцы стали активнее следить за своим здоровьем

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Жители Калининградской области стали внимательнее отслеживать состояние своего здоровья. С начала года число обращений для комплексного обследования выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, аналитики МегаФона и проекта «Индекс.ИНВИТРО» в совместном исследовании отметили растущий интерес к российской диагностике со стороны иностранцев.

Внимательнее всего к своему организму на Северо-Западе относятся жители пяти следующих регионов, где зафиксировано наибольшее число заказов диагностических услуг на 100 человек. Лидирует Калининградская область с результатом 5,2. Далее идёт Ленинградская с результатом 4,2 заказа, потом Новгородская — 2,42, Карелия — 2,07 и Мурманская область — 1,69.

По данным аналитического проекта «Индекс.ИНВИТРО», максимальное число обследований заказывают россияне старше 57 лет. На это поколение приходится чуть более 22% от всех визитов в лаборатории. За своим здоровьем следит и молодёжь, поэтому вторую строчку в рейтинге заняли люди от 26 до 36 лет с показателем 19,7%. Замыкают тройку лидеров клиенты в возрасте от 37 до 46 лет с долей 18,7%. При этом женщины составляют около 65% от общего числа клиентов.

В интернете ситуация выглядит несколько иначе. Например, в Калининграде изучать медицинские сайты предпочитают люди от 35 до 44 лет, которые составляют 34% всей онлайн-аудитории специализированных площадок. Студенты и молодёжь от 18 до 24 лет, напротив, заходят на такие ресурсы реже остальных — их доля достигает 2,5%. Женщины в Сети также проявляют большую активность: они интересуются диагностикой на 62% чаще мужчин.