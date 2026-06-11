Море есть, туалетов нет: в МЧС заявили, что пляжи Зеленоградского округа пока далеки от идеала

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В Зеленоградском округе проверили пять популярных пляжей и нашли нарушения, из-за которых отдых у моря может быть небезопасным. Об этом сообщили в группе областного управления МЧС во «ВКонтакте».

Прокуратура Калининградской области вместе с инспекторами ГИМС обследовала пляжи в Лесном, Куликово и Сокольниках, а также два зеленоградских — Западный и Восточный. Проверка прошла уже после начала сезона. По данным МЧС, «идеальной картины» на побережье не увидели: на отдельных участках не хватает спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих квалификацию.

«Кроме того, отдыхающие могут столкнуться с отсутствием элементарных удобств — туалетов и информационных стендов. Все выявленные нарушения будут переданы на рассмотрение в установленном порядке. Обеспечение безопасности на воде остаётся под особым контролем в чрезвычайном ведомстве», — говорится в сообщении.