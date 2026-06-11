День, когда июнь притворится октябрём: прогноз погоды в Калининграде и области на четверг

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В четверг, 11 июня, в регионе будет холодно, дождливо и ветрено. Об этом пишут в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром ожидается +12...+14, небо затянет облаками. Примерно с 6:00 до 8:00 в Калининграде и по всей области начнутся умеренные и сильные дожди. Днём в большинстве муниципалитетов температура будет колебаться от +11 до +13. Теплее окажется на востоке — в Краснознаменском, Озёрском, Гусевском и Нестеровском районах, — там воздух может прогреться до +15...+18, возможны грозы.

Вечером прогнозируют +11...+14, облака местами начнут расходиться. Слабые дожди всё ещё возможны у побережья и на западе региона, в том числе в Калининграде.

Утром ветер начнёт усиливаться, днём перейдёт на северо-западный и будет дуть с порывами до 12–15 м/с. На участке Зеленоградск — Куршская коса он может разгоняться до 15–18 м/с, к вечеру немного стихнет. Атмосферное давление вырастет с 758 до 761 мм ртутного столба.