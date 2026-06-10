«Надо ждать, пока кто-то шею свернёт?»: калининградцы пожаловались на разбитую лестницу на Северном вокзале (фото)

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Лестница к одному из путей на Северном вокзале находится в плохом состоянии, но проход по ней остаётся открытым. Об этом калининградцы рассказали «Клопс» в среду, 10 июня.

«Сложно сказать, как долго ступени в таком состоянии: то ли с осени, то ли с зимы. Я каждый день езжу на вечерних и утренних рельсобусах. Если честно, спускаться по этой лестнице страшнее, чем подниматься. Где-то ещё держится плитка, а где-то — крошка и голый цемент», — рассказывает жительница пригорода Анна.

По словам женщины, весной самый разбитый участок ограждали. Пассажиры решили, что покрытие собираются ремонтировать. Но к началу лета столбики с лентами «заботливо отодвинули с прохода».

«Один раз сильно торопилась — не бежала, просто быстро спускалась — наступила на какую-то кривую ступеньку и сломала каблук. Жалко туфли, новые были.

Почему надо ждать, пока кто-то шею свернёт?

На самом деле стыдно, что вокзал в самом центре города находится в таком состоянии. Если чинят площадь перед ним, значит, и внутри надо порядок навести», — сетует собеседница «Клопс».

Редакция направила официальный запрос в КЖД с просьбой пояснить, кто отвечает за состояние лестницы и когда её планируют привести в порядок.