В Калининграде подрядчик начал благоустройство территории возле Пенькового озера (фото)

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В Калининграде подрядчик приступил к благоустройству территории у Пенькового озера. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 10 июня.

По дизайн-проекту, у озера появятся прогулочный променад и пешеходные дорожки с плиточным покрытием и террасной доской. Территорию озеленят, обустроят на ней детскую площадку и место для пикника с мангальной зоной.

Эту территорию калининградцы сами выбрали на одном из голосований. Работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который запустили по решению президента России Владимира Путина.

Сейчас в Калининграде завершается голосование за территории, которые благоустроят в следующем году за федеральные деньги. Выбрать один из 33 объектов можно до 12 июня на платформе «Госуслуги». Участвовать разрешено жителям старше 14 лет.

По актуальным данным, лидирует сквер на улице Киевской рядом с «Культурно-досуговым центром» — 3 510 голосов. Следом идут Старопрегольская набережная от Эпроновской до Ленпроспекта (3 233) и парк Ветеранов в районе Аллеи Смелых (2 748). В пятёрку также входят Тихий парк на Гагарина (1 978) и территория у Восточного ручья на Московском проспекте (1 628).