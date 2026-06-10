В Калининграде выписали из перинатального центра малыша, которому делали переливание крови ещё до рождения (фото)

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Кириллу Монакову, родившемуся в Региональном перинатальном центре, исполнился лишь месяц — и он ещё до рождения успел перенести уже семь переливаний крови. О том, как малышу спасали жизнь сложной операцией, рассказали «Клопс» его мама Юлия и врачи РПЦ.

В среду, 9 июня, Кирилла выписали домой. Его встречали старшие сёстры и брат — детей в семье Монаковых теперь пятеро — и папа Виталий. Тот, поджидая жену с огромным букетом розовых пионов, не мог сдержать трогательного волнения.

Виталий — военнослужащий, сам себе не хозяин. Крошечный сынишка стал первым из детей, кого он сам забирает в роддоме. А его благополучное появление на свет для родителей — настоящее чудо. Но мама Юлия признаётся: она всегда была уверена — у них всё получится.

Уже с половины срока, с 21-й недели её беременность оказалась под серьёзной угрозой. О возможном резус-конфликте родители знали и до того — уже пережили такое осложнение с одной из дочерей. Но тогда всё обошлось профилактикой.

А на этот раз анализы показали крайне высокий уровень антител, организм матери начал атаковать эритроциты малыша. Врачи диагностировали у плода тяжёлую анемию и гемолитическую болезнь — одно из самых опасных осложнений беременности.

«Я ответила — хоть завтра»

Родители начали продумывать варианты, но оказалось, что искать специалистов на краю света необходимости нет — в калининградском перинатальном центре врачи делают внутриутробное переливание, которое было им необходимо.

«Я думала, мне какое-то плохое скажут, — вспоминает Юлия консилиум. — А мне говорят, что нет, что это всё делается. Ты готова? Да хоть завтра! Никаких сомнений не было».