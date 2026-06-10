В Калининграде выписали из перинатального центра малыша, которому делали переливание крови ещё до рождения (фото)

Кириллу Монакову, родившемуся в Региональном перинатальном центре, исполнился лишь месяц — и он ещё до рождения успел перенести уже семь переливаний крови. О том, как малышу спасали жизнь сложной операцией, рассказали «Клопс» его мама Юлия и врачи РПЦ.
В среду, 9 июня, Кирилла выписали домой. Его встречали старшие сёстры и брат — детей в семье Монаковых теперь пятеро — и папа Виталий. Тот, поджидая жену с огромным букетом розовых пионов, не мог сдержать трогательного волнения.
Виталий — военнослужащий, сам себе не хозяин. Крошечный сынишка стал первым из детей, кого он сам забирает в роддоме. А его благополучное появление на свет для родителей — настоящее чудо. Но мама Юлия признаётся: она всегда была уверена — у них всё получится.
Уже с половины срока, с 21-й недели её беременность оказалась под серьёзной угрозой. О возможном резус-конфликте родители знали и до того — уже пережили такое осложнение с одной из дочерей. Но тогда всё обошлось профилактикой.
А на этот раз анализы показали крайне высокий уровень антител, организм матери начал атаковать эритроциты малыша. Врачи диагностировали у плода тяжёлую анемию и гемолитическую болезнь — одно из самых опасных осложнений беременности.
«Я ответила — хоть завтра»
Родители начали продумывать варианты, но оказалось, что искать специалистов на краю света необходимости нет — в калининградском перинатальном центре врачи делают внутриутробное переливание, которое было им необходимо.
«Я думала, мне какое-то плохое скажут, — вспоминает Юлия консилиум. — А мне говорят, что нет, что это всё делается. Ты готова? Да хоть завтра! Никаких сомнений не было».
Когда состоялась первая операция, вес плода не достигал и 400 граммов. Всё время манипуляции женщина была в сознании.
«Первый раз было очень страшно, — вспоминает Юля. — Но Николай Николаевич (Николай Никишов, хирург, проводивший операцию — ред.) меня успокоил.
Он сказал: «Юля, ты должна мне довериться. Мы пройдём этот путь вместе». И я доверилась».
Врачи просили мать беседовать с малышом, чтобы он во время операции «не пинался, не толкался». «И я с ним разговаривала, — с улыбкой вспоминает Юля. — Но он всё равно толкался и по игле стучал. Зато я сама увидела, как с первого же раза ему стало лучше...»
Путь прошли вместе
Под контролем УЗИ врачи выполнили прокол передней брюшной стенки, матки и плаценты и перелили малышу специально подготовленные донорские эритроциты. Но одной процедурой дело не ограничилось.
Чтобы сохранить беременность и дать Кирюше возможность развиваться дальше, врачам пришлось повторять вмешательство семь раз.
Переливания делаются через каждые две-три недели, объяснил главный внештатный специалист минздрава Калининградской области по пренатальной диагностике Антон Панов, один из оперировавших Кирилла врачей.
«Тот объём донорской крови, который мы перелили, постепенно подвергается обратному развитию, — говорит он. — Эритроциты разрушаются и требуется повторное переливание до того срока, пока малыш станет жизнеспособным. Роды у Юлии начались в 36 недель — это прекрасный срок, когда родился уже почти доношенный и практически здоровый ребёнок».
На свет мальчик появился с весом 2 640 граммов и ростом 46 сантиметров. Уже рождённому малышу за месяц провели ещё два переливания крови.
Почти привычное чудо
Сегодня подобные операции для РПЦ не то чтоб рутина, но и не редкость. «Только в этом месяце уже два человечка у нас на свет так появились, — говорит и. о. главного врача центра Елена Мартынова.
Но это всегда такие случаи, в которых раньше, наверное, детки и не родились бы.
А если родились бы — то вопрос, насколько здоровыми. Состояние анемии приводит к повреждению головного мозга, это тяжёлые неврологические осложнения после родов».
Внутриутробные переливания крови в Калининградской области проводят с 2017 года. Заведующий акушерским физиологическим отделением центра, к. м. н. Николай Никишов, которому так благодарна семья Монаковых, стал в нашем регионе первооткрывателем фетальной хирургии — это область медицины, занимающаяся операциями на плоде до рождения.
Но лечение Кирюши для специалистов всё-таки было задачкой со звёздочкой. Гемолитическая болезнь у него манифестировала очень рано. На сроке в 21 неделю диаметр вены пуповины достигает максимум 4–5 миллиметров. При этом попасть необходимо именно в неё, не задев расположенные рядом артерии.
«Но это всегда ювелирная, филигранная работа, — отмечает Никишов. — Допустим, вчера мы переливали пятый раз кровь пациентке, и там ещё более сложная анатомическая ситуация, особенности развития пуповины: одна артерия, одна вена».
Благодаря технологиям и своевременной помощи такие дети в будущем ничем не отличаются от сверстников. Впрочем, уровень сложности вмешательства для врачей никогда не бывает самоцелью. В идеальном мире можно было бы обойтись и совсем без этого.
Но пока врачи очень просят помнить о профилактике. Даже в случае резус-конфликта предотвратить осложнения можно, упрощённо говоря, одним уколом — уже с 12 недель.
Крепились и молились
А для Кирилла Монакова путь ещё не окончен: мальчик пока остаётся под наблюдением медиков. Скорее всего, предстоят ему и новые плановые переливания крови.
Папа Виталий признаётся: за время беременности он пережил немало тревожных дней. «Всё это время переживали. Крепились, молились», — говорит мужчина.
Но всё же главное уже произошло: после месяцев беспокойства, семи операций и бесконечного ожидания виновник торжества спокойно сопит носиком на руках у папы. Кирюша спит и даже не догадывается, как сильно его жизнь зависела от мастерства врачей и силы материнской веры.
Специалисты Перинатального центра провели первую внутриутробную операцию малышу Юлии в конце января.