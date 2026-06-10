Парламентарии Северо-Запада России поддержали предложения Калининграда, касающиеся вывоза мусора — Кропоткин

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России поддержала инициированные Заксобранием Калининградской области изменения в санитарные правила и нормы, касающиеся обращения с отходами. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин, участвовавший в мероприятии в Великом Новгороде.

Составлено соответствующее обращение к главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой.

«В соответствии с действующими нормами СанПиН, установлены расстояния от контейнерных площадок до жилых и социальных объектов, соблюдение которых в условиях плотной застройки может быть затруднительно», — рассказал Кропоткин.

Кроме того, законодатели собираются сократить график вывоза мусора в малонаселённых сельских пунктах и районах малоэтажной застройки.

«Предлагаемые изменения направлены на улучшение санитарного состояния населённых пунктов, оптимизацию работы операторов по обращению с ТКО», — объяснил парламентарий.