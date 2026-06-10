В Калининградскую область идёт холодный четверг с ливнями и сильным ветром

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В четверг, 11 июня, регион ждут сильные дожди, похолодание и порывистый ветер. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром и днём область накроют затяжные дожди, местами сильные. На востоке возможны грозы. В Калининграде и на большей части территории температура не поднимется выше +11...+14, теплее будет только в восточных районах — до +15...+19.

Из-за северного и северо-западного ветра погода будет ощущаться ещё холоднее. В Калининграде и области порывы могут достигать 12–15 м/с, у северного побережья, в районе Зеленоградска и Куршской косы, — 14–18 м/с. Дожди начнут слабеть только к вечеру, но у моря осадки задержатся. За сутки, по прогнозу, выпадет до 15–20 мм.

С пятницы в область продолжит поступать прохладный и влажный воздух из Северной Атлантики. Ночью ожидается около +8...+12, днём — не выше +16...+18. До конца недели периодически будут идти кратковременные ливни. Местами они могут сопровождаться грозами и мелким градом, особенно днём.

Выходные, по предварительному прогнозу, тоже будут прохладными и дождливыми. Потепление до +20 возможно только к середине следующей недели.