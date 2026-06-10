«Почта России» запустила в Калининградской области связь с «Соцпакетом» за 120 рублей на сети Билайна

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Почта России» запустила в Калининградской области мобильную связь под брендом «Почта России Мобайл» на сети Билайна. Подключить её можно во всех отделениях «Почты России» в регионе.

Клиентам доступны два тарифных плана:

Для продвинутых пользователей, которым нужен большой объём мобильного интернета, доступен тариф за 300 рублей в месяц. В него входят 1 Тб мобильного интернета и 500 минут. «Социальный пакет» ориентирован в первую очередь на людей старшего возраста, для его подключения необходимо предъявить пенсионное удостоверение. В тариф входят 200 минут, 200 СМС, 3 Гб мобильного интернета, а также «Виртуальный помощник», защищающий клиента от спамеров и мошенников.

Управлять услугами связи клиенты смогут прямо в приложении «Почта России».

«Пенсионеру не нужно осваивать что-то новое: он приходит в знакомое почтовое отделение за пенсией или письмом и здесь же, за одну минуту, подключает мобильную связь. Мы взяли надёжность нашей сети и добавили понятные условия без скрытых комиссий. "Социальный пакет" за 120 рублей — это ровно то, что нужно человеку старшего возраста, чтобы общаться с детьми и внуками и не бояться мошенников», — отмечает директор Калининградского отделения Билайна Наталья Чухлеба.

«Отделения "Почты России" работают по всей стране, даже в самых удалённых населённых пунктах. Благодаря этому каждый житель может прийти в знакомое почтовое отделение и подключить выгодный "Социальный пакет", приобрести сим-карту, оплатить услуги, всегда оставаясь на связи с близкими. Важно, что управлять услугами сотовой связи можно прямо в мобильном приложении "Почты России"», — прокомментировал Александр Вакуленко, директор группы регионов Северо-Запад и Центр «Почты России».

Партнёрство реализовано в формате Smart MVNO («умный виртуальный оператор» мобильной связи). Это модель, при которой компания запускает мобильную связь под собственным брендом на базе телеком-инфраструктуры и благодаря экспертизе оператора.

Сотрудничество Билайна и «Почты России» этим не ограничивается. В отделениях почты по всей стране уже представлены сим-карты Билайна, что расширяет доступность услуг связи через крупнейшую сеть отделений в России.

Подробнее на сайте: www.beeline.ru.

Источник фото: freepik.