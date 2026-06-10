Пешком на седьмой этаж: калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта

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Вот уже почти год калининградка Василина вынуждена подниматься к себе на седьмой этаж пешком — нередко с детской коляской и двумя собаками. О своей борьбе за лифт жители дома на улице Жукова рассказали «Клопс» в среду, 10 июня.

История тянется уже несколько лет, практически с момента заселения новой многоэтажки, утверждают горожане. Это так истрепало всем нервы, что люди обратились в суд, требуя замены подъёмника, и выиграли его. Год спустя, этой весной, лифт наконец водворился на своё место. Но он до сих не работает. «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт в шахте, но мы им не можем пользоваться, — возмущается Василина.

И не можем понять, кто должен взять на себя ответственность, чтобы его запустить!»

В очередной раз мастера показались в их подъезде утром 10 июня. Однако и на этот раз подъёмник не ожил. Надежды на то, что это произойдёт в ближайшее время, у горожан всё меньше.

Ломаться начал сразу

Василина была среди первых жильцов, купивших квартиры в этом доме. Она вспоминает, что проблемы с лифтом начались практически сразу же, ещё в 2021 году.

«Он ломался постоянно, — говорит молодая мама. — Он мог стоять и неделю, и месяц. То, что можно было отремонтировать, довольно-таки быстро делали. Но иной раз не получалось быстро».

В конце концов в 2023 году соседи-активисты за свой счёт заказали экспертизу и обратились в суд, требуя признать кабину бракованной и по гарантии поставить другую. Разбирательство заняло ещё год. Но вердикт суда предположения подтвердил: ответчика обязали подъёмник заменить. Решение вступило в законную силу, служба судебных приставов в июле прошлого года вынесла постановление о его исполнении.

«И как раз по времени это совпало, — говорит Василина, — что на Сельме лифт упал. И сразу же в течение двух дней к нам пришли и отключили.

Он в целом-то работал кое-как, но после этого случая отключили совсем. Видимо, забеспокоились, что и он аварийный».

С тех пор людям и приходится одолевать лестничные пролёты пешком. В бездействии жильцы ответчика не упрекают: процесс замены явно шёл, в домовом чате обсуждали и заказ нового оборудования, и процесс его поставки, а этой зимой кабину наконец начали монтировать. Но ждать завершения этой эпопеи им всё сложнее.

«Они должны были закончить монтаж 31 марта, — говорит одна из жительниц дома, — по их собственному объявлению, которое здесь висело. А теперь он стоит готовый с мая, и по каким-то бюрократическим причинам задерживается ввод в эксплуатацию».