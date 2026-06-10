Пешком на седьмой этаж: калининградцы почти год ждали замены сломавшегося лифта

Вот уже почти год калининградка Василина вынуждена подниматься к себе на седьмой этаж пешком — нередко с детской коляской и двумя собаками. О своей борьбе за лифт жители дома на улице Жукова рассказали «Клопс» в среду, 10 июня.
История тянется уже несколько лет, практически с момента заселения новой многоэтажки, утверждают горожане. Это так истрепало всем нервы, что люди обратились в суд, требуя замены подъёмника, и выиграли его. Год спустя, этой весной, лифт наконец водворился на своё место. Но он до сих не работает. «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт в шахте, но мы им не можем пользоваться, — возмущается Василина. — И не можем понять, кто должен взять на себя ответственность, чтобы его запустить!»
Обновлено 11.06:
После публикации материала жильцы дома связались с «Клопс» и рассказали, что подъёмник наконец включили. «Пока не верится даже», — поделилась собеседница редакции.
Ломаться начал сразу
Василина была среди первых жильцов, купивших квартиры в этом доме. Она вспоминает, что проблемы с лифтом начались практически сразу же, ещё в 2021 году.
«Он ломался постоянно, — говорит молодая мама. — Он мог стоять и неделю, и месяц. То, что можно было отремонтировать, довольно-таки быстро делали. Но иной раз не получалось быстро».
В конце концов в 2023 году соседи-активисты за свой счёт заказали экспертизу и обратились в суд, требуя признать кабину бракованной и по гарантии поставить другую. Разбирательство заняло ещё год. Но вердикт суда предположения подтвердил: ответчика обязали подъёмник заменить. Решение вступило в законную силу, служба судебных приставов в июле прошлого года вынесла постановление о его исполнении.
«И как раз по времени это совпало, — говорит Василина, — что на Сельме лифт упал. И сразу же в течение двух дней к нам пришли и отключили.
Он в целом-то работал кое-как, но после этого случая отключили совсем. Видимо, забеспокоились, что и он аварийный».
С тех пор людям и приходится одолевать лестничные пролёты пешком. В бездействии жильцы ответчика не упрекают: процесс замены явно шёл, в домовом чате обсуждали и заказ нового оборудования, и процесс его поставки, а этой зимой кабину наконец начали монтировать. Но ждать завершения этой эпопеи им всё сложнее.
«Они должны были закончить монтаж 31 марта, — говорит одна из жительниц дома, — по их собственному объявлению, которое здесь висело. А теперь он стоит готовый с мая, и по каким-то бюрократическим причинам задерживается ввод в эксплуатацию».
Осталось заключить договор и запустить
Ситуацию прокомментировала Елена Казакова, заместитель генерального директора компании «МУК г. Калининграда» — именно это предприятие выступало в суде как ответчик и занималось всеми вопросами по установке нового подъёмника.
По её словам, для МУК такая ситуация оказалось полной неожиданностью — им пришлось нести ответственность как правопреемнику заказчика строительства. Но свои обязательства предприятие выполнило — хотя времени это действительно потребовало немало: задержки возникали и на заводе, и на этапе монтажа. Но теперь препятствий больше нет.
«По решению суда Управляющая компания города Калининграда направила коммерческие предложения во все организации, которые занимаются изготовлением лифтов, — рассказывает руководитель. — Ответил нам только Могилёв. С ними был заключён договор на изготовление лифта. Дальше был заключён договор на установку. Сейчас лифт установлен, прошёл все испытания. Получен технический паспорт.
Вчера представитель организации, которая на сегодняшний день управляет домом, получил у нас все документы. Им сейчас нужно только заключить договор с лифтовой компанией и запустить лифт».
Кроме того, Елена Павловна отметила, что МУК намерен компенсировать свои затраты на оборудование подъёмника.
«Понятно, что мы в срочном порядке всё это сделали, а теперь, конечно, будем судиться с тем, кто устанавливал этот лифт», — подытожила замдиректора.
Вопрос пока спорный
Как пояснили «Клопс» в компании, которая выступала генеральным подрядчиком строительства, заведомая неисправность того первого лифта и ответственность за неё — вопрос всё ещё спорный.
«На генподряде это всё было построено, — объяснил представитель генподрядчика, — и введено в эксплуатацию. Перед тем, как ввести в эксплуатацию, [заказчик] закупал и заказывал пусконаладочные работы самостоятельно. Эти лифты сдавались по регламенту управления Ростехнадзора, проходили испытания.
В удовлетворении иска к генподрядчику суд жильцам отказал. Никаких обязательств на него не возложил. Если «МУК г. Калининграда» намерена сейчас снова подать иск, это их право — вот в суде и будем всё выяснять».
В 2025 году на нескольких улицах Калининграда лифты срывались и пугали пассажиров.