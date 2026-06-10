13:49

Оплатила, но в туалет не пустили: женщина застряла у турникета в «Виктории» на площади Калинина

  1. Калининград
Автор:
Оплатила, но в туалет не пустили: женщина застряла у турникета в «Виктории» на площади Калинина - Новости Калининграда | Фото: Вера
Оплатила, но в туалет не пустили: женщина застряла у турникета в «Виктории» на площади Калинина - Новости Калининграда | Фото: Вера
Фото: Вера

Калининградка не смогла воспользоваться платным туалетом в ТЦ «Виктория» возле Южного вокзала. Турникет дважды не сработал, а сотрудники торгового центра помочь не смогли. Об этом Вера рассказала «Клопс». 

Инцидент произошёл во вторник, 9 июня. Дозвониться до менеджера торгового зала у женщины не получилось, и она ушла восвояси. «Я бы хотела предупредить всех посетителей, что есть такая проблема», — сказала женщина.

«Клопс» связался с горячей линией торгового центра. Там сообщили, что само здание им не принадлежит, так что туалет и его обслуживание к их компетенции не относятся. Но информацию пообещали передать арендодателю здания, чтобы проблема была решена в дальнейшем.

1 165
Городская среда
Погода на калининградском побережье 10 июня
Читать