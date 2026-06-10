Евгений Дятлов женился в четвёртый раз: читайте в журнале «Калининградская антенна»

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Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

Евгений Дятлов женился в четвёртый раз. Супругой 63-летнего Дятлова стала его директор Дарья Травникова. Они работали вместе несколько лет, и артист отрицал романтические отношения. Подчеркивал, что их связывает только работа. Но этой весной Евгений и Дарья подтвердили, что они пара.

Напомним, Дятлов был женат на актрисе Дарье Юргенс, которая родила ему Егора. Вторая жена Екатерина подарила артисту Фёдора. В третий раз Дятлов женился на актрисе Юлии Джербиновой, которая, кстати, тоже была его агентом. Несмотря на рождение дочери Василисы, пара рассталась в 2023-м.

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