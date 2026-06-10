В Калининграде до конца лета закроют движение по участку Кленовой аллеи

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В Калининграде с 20 июня по 1 сентября закроют движение транспорта по Кленовой аллее от Большой Окружной до Индустриальной (кольцо-развязка). Об этом сообщает городская администрация.

«Ограничение вводится для обеспечения безопасности при реконструкции II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (3 подэтап)», — говорится в сообщении.

Специалисты установят дорожные знаки и ограждения.