Калининградцы стали на 88% чаще пользоваться нейросетями для создания музыки

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Жители Калининградской области всё активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса. С начала 2026 года трафик на такие сервисы вырос на 88%, а время, которое пользователи проводят в них, увеличилось на 51%. Такие данные получили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Популярность ИИ-музыки растёт вместе с интересом к нейрокаверам — перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров — кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.

Самым популярным сервисом для генерации музыки у россиян остаётся Suno — на него приходится 73% аудитории и 94% всего времени, которое пользователи проводят в музыкальных нейросетях. С начала года трафик платформы вырос более чем на 20%. На втором месте — Vocal Remover, который помогает выделять вокал из треков для дальнейшего его использования в каверах. Им пользуется около 20% аудитории. Замыкает тройку сервис Udio, создающий музыку на основе текстовых промптов, с долей около 3%.

При этом быстрее всего растут сервисы для работы непосредственно с голосом и для создания AI-каверов. Так, трафик Moises.ai с начала года вырос более чем вдвое (+116%), Vocal Remover — почти на 65%. Особенно заметный рост показал Covers.ai: в апреле 2026 года объём трафика сервиса оказался более чем в 20 раз выше январского уровня и вырос на 78% год к году.

Основная аудитория музыкальных нейросетей — люди в возрасте 26–45 лет: на них приходится около половины всего трафика и времени использования. Ещё около 20% активности обеспечивают пользователи 46–55 лет. Однако самый заметный рост вовлечённости демонстрируют россияне старше 56 лет. Несмотря на относительно небольшую долю трафика (14%), весной 2026 года они провели в музыкальных сервисах на 38% больше времени, чем годом ранее, а в мае рост составил более 150% год к году. Калининградская молодёжь 14–25 лет занимает сравнительно небольшую долю по трафику (11%) и времени использования (7%), но именно она чаще задаёт вирусные тренды. Интерес к Covers.ai среди этой аудитории в апреле 2026 года оказался почти в 2,8 раза выше, чем годом ранее.

Мужчины Калининградской области используют музыкальные нейросети активнее женщин. Их доля среди пользователей составляет 59%, на них приходится 54% трафика. В среднем одна сессия в музыкальной нейросети у россиян длится около 18 минут.

Лидером по объёму трафика среди регионов Северо-Запада на AI-музыкальные сервисы оказался Петербург — 40%. На втором месте Калининград (7%), на третьем — Архангельск (7%). В пятёрку в СЗФ также вошли Вологда и Мурманск (по 5%). Далее следуют Карелия, Коми, Великий Новгород и Псков — каждый с долей около 2%.

Оператор МегаФон также отмечает востребованность музыкальных нейросетей среди абонентов.

Анализ данных по Северо-Западу демонстрирует, что интерес к генерации ИИ-музыки в Калининграде вырос на 143% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще всего калининградцы обращаются к ИИ в понедельник и пятницу — в эти дни трафик обычно превышает среднесуточные показатели примерно на 54%. Во вторник и четверг активность, наоборот, падает. Больше всего гигабайт в нейросетях расходуют жители Санкт-Петербурга, а на втором и третьем месте — пользователи из Калининградской и Вологодской областей. Замкнули пятёрку лидеров СЗФО жители Мурманска и Карелии.