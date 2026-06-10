Беспрозванных ответил на вопросы о дальнейшей работе Талалаева и планах «Балтики» на новый сезон

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская «Балтика» в новом чемпионате будет вести борьбу за медали под руководством грамотного тренера. О своих ожиданиях рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в преддверии матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде во вторник, 9 июня.

«Мы в своей команде никогда не сомневаемся. Нам надо оказать поддержку, поэтому приглашаю на стадион всех наших болельщиков. Конечно, будем бороться только за медали», — пояснил Беспрозванных.

Глава региона высказался о работе тренерского штаба и перспективах продления сотрудничества. «В команде принято считать, что каждый важен. У нас очень хороший тренер, и я надеюсь, что в следующем сезоне команда под его руководством также покажет результат. Что касается продления контракта — ещё год не прошёл. Я не думаю, что наш тренер куда-то собирается», — подчеркнул губернатор.

По его словам, шестое место в минувшем сезоне — достойный результат, учитывая, что клуб сразу после выхода в лигу сумел закрепиться в числе сильнейших.

«Могли ещё лучше, но это спорт. В конце сезона немного не повезло, травмы вмешались. Но в целом команда отработала отлично», — отметил Беспрозванных.