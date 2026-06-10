Жители Калининградской области оценят работу поликлиник и больниц

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Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для проведения социологического исследования, которое поможет выяснить, насколько калининградцы довольны работой поликлиник и больниц. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести опросы пациентов, обработать анкеты и проанализировать официальные сайты и информационные стенды организаций. Потом исполнитель должен сформировать рейтинги медицинских организаций, подготовить перечни выявленных недостатков и рекомендации по улучшению качества их работы. Результаты сравнят с показателями прошлых лет.

В техзадании указано, что оценивать собираются возможность записаться к врачу онлайн, время ожидания предоставления услуг, наличие в медучреждениях работающих туалетов, питьевой воды. Баллы начислят за вежливость сотрудников, понятную навигацию внутри учреждения, отсутствие очередей. Социологи выяснят уровень удовлетворённости пациентов и доступность среды для инвалидов всех категорий.

На эти цели выделяется 900 000 рублей. Выполнить работы необходимо с момента заключения контракта до 1 ноября 2026 года.