Докер-механизатор Калининградского морского торгового порта стал человеком года Росатома

Докер-механизатор Калининградского морского торгового порта Александр Плужников вошёл в тройку победителей отраслевой программы признания «Человек года Росатома — 2025» в дивизионной номинации «Докер-механизатор».
Эта ежегодная премия проходит уже в 13-й раз и подтверждает заслуги сотрудников госкорпорации. Объединяя тысячи специалистов в дивизиональных, общекорпоративных и специальных номинациях, она позволяет определить настоящих лидеров отрасли.
В этом году лучших выбирали в 60 номинациях. Критериями отбора стали значимые результаты работы, эффективные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов.
В своей отрасли Александр Плужников работает более 30 лет и имеет почётное звание «Заслуженный ветеран Калининградского морского торгового порта». Подтверждением его заслуг и профессионализма являются грамоты и благодарственные письма от министра транспорта РФ, Министерства развития инфраструктуры Калининградской области Калининградского морского торгового порта.
Александр Плужников:
«Номинирование в программе "Человек года Росатома" — это ощутимое признание моего вклада в профессию и всю отрасль. Считаю это одним из самых значимых событий в своей трудовой биографии. Одной из самых приятных маленьких побед стал рекорд по количеству обработанных контейнеров за смену. Мне помогают дисциплина, соблюдение технических регламентов и понимание личной ответственности. Неотъемлемой частью моего рабочего процесса является полноценный отдых перед сменой и грамотная организация: безопасность, производительность и безаварийность всегда должны идти вместе».