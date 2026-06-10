Докер-механизатор Калининградского морского торгового порта стал человеком года Росатома

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Докер-механизатор Калининградского морского торгового порта Александр Плужников вошёл в тройку победителей отраслевой программы признания «Человек года Росатома — 2025» в дивизионной номинации «Докер-механизатор».

Эта ежегодная премия проходит уже в 13-й раз и подтверждает заслуги сотрудников госкорпорации. Объединяя тысячи специалистов в дивизиональных, общекорпоративных и специальных номинациях, она позволяет определить настоящих лидеров отрасли.

В этом году лучших выбирали в 60 номинациях. Критериями отбора стали значимые результаты работы, эффективные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов.

В своей отрасли Александр Плужников работает более 30 лет и имеет почётное звание «Заслуженный ветеран Калининградского морского торгового порта». Подтверждением его заслуг и профессионализма являются грамоты и благодарственные письма от министра транспорта РФ, Министерства развития инфраструктуры Калининградской области Калининградского морского торгового порта.