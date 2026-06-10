Аналитики: калининградцев всё меньше волнует объём задач и всё больше — руководство и атмосфера в коллективе

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Главным источником стресса на работе для жителей Калининградской области в 2026 году стало руководство. Такой ответ дали 41% участников опроса, проведённого сервисом онлайн‑рекрутинга hh.ru совместно с психологической платформой Alter.

Сразу за этой причиной расположилось общее ощущение нестабильности и непредсказуемости, на которое указали 38% респондентов. Атмосфера в коллективе вызывает напряжение у 34% опрошенных. Для 28% источником стресса стал объём задач, а ещё 21% признались, что тревожатся из‑за неуверенности в завтрашнем дне.

Клинический психолог и клинический директор Alter Анастасия Черткова объясняет, что кратковременный стресс не всегда вреден, но длительный и плохо контролируемый — напротив, резко снижает эффективность.

«Стресс сам по себе не всегда снижает продуктивность: умеренное напряжение может краткосрочно мобилизовать внимание. Но хронический стресс ухудшает концентрацию, повышает эмоциональное истощение, увеличивает риск ошибок, конфликтов и выгорания. Особенно важно, что выросла значимость атмосферы в команде — это может отражать накопленную усталость от длительного фона тревоги», — поясняет эксперт.

Как калининградцы справляются со стрессом

Чаще всего жители региона выбирают сон — его назвали 48% участников исследования. Ещё 32% предпочитают обсуждать переживания с родственниками и друзьями.

Среди других популярных способов:

спорт — 23%;

еда — 22%;

курение — 19%.

Топ‑менеджеры, по данным исследования, заметно реже делятся переживаниями с близкими и реже используют кофе как средство борьбы со стрессом. Зато чаще прибегают к медитациям и взаимодействию с руководством или HR.

У женщин более востребованы разговоры с семьёй, практики осознанности, терапия и приём лекарств. Мужчины чаще выбирают спорт и алкоголь.

Молодые люди 18–24 лет спят больше других и реже употребляют спиртное, однако именно они и респонденты 25–34 лет чаще «заедают» стресс и курят. С возрастом популярность еды как способа справиться с напряжением падает, а алкоголь чаще употребляют в группе 35–44 лет.

По данным исследования, доля сотрудников, считающих, что постоянный стресс может привести к увольнению, снизилась до минимума за пять лет — с 92% до 79%. Данные можно трактовать по‑разному: часть сотрудников действительно адаптировалась к высокому уровню напряжения, а часть — боится потерять работу и поэтому терпит больше.