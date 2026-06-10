Есть место, где вода уже +18: погода на калининградском побережье 10 июня

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Балтика всё ещё держит оборону и прогреваться не хочет. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

В среду, 10 июня, зайти в воду можно будет в Пионерском, Зеленоградске и на одном посте в Янтарном. Спасатели предупреждают: сегодня окунаться можно только с осторожностью.