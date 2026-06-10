Жизнь у моря: где купить семейную квартиру в Зеленоградске

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Ссылка ЖК «Яркий» предлагает жильё на побережье с выгодными условиями ипотеки. Зеленоградск с его уютными улицами, променадом, ресторанами и развитой транспортной доступностью давно стал точкой притяжения для гостей и жителей региона. Всё чаще недвижимость здесь приобретают не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания всей семьёй. ЖК «Яркий» — новый квартал в 10 минутах ходьбы от побережья Зеленоградска. В продаже представлены квартиры разных форматов — от компактных вариантов до двухкомнатных планировок с разными сроками сдачи. Стоимость стартует от 6,9 млн рублей, а будущих резидентов порадует доступная семейная ипотека со сниженной ставкой. Проект реализует группа компаний «Стройинвестиция», которая работает на рынке Калининградской области более 10 лет и уже создала ряд жилых проектов, включая ЖК «Современный», «Комфорт», LETTO и коттеджный посёлок «Орловский».

Море рядом — но без туристической суеты Жилой комплекс строится в Малиновке — районе, который уже вошёл в состав Зеленоградска. До моря отсюда около 10 минут пешком по прямой благоустроенной дороге. Летом можно просто взять полотенца и уйти на пляж хоть на весь день: без пробок, долгих сборов и суеты. При этом сам район остаётся спокойным. Здесь нет плотного туристического потока под окнами, зато море остаётся частью обычной повседневной жизни. До центра Зеленоградска — около 8 минут на автомобиле, до аэропорта Храброво — около 20 минут. Рядом проходят автобусные маршруты и железнодорожная линия, поэтому удобно добираться и до Калининграда.

Район, который развивается вместе с городом В ЖК «Яркий» акцент сделан не только на локации, но и на удобстве ежедневной жизни: лифты в каждом доме, прогулочные зоны, детские площадки, магазины и сервисы повседневной инфраструктуры внутри жилого комплекса. Рядом с комплексом уже работают магазины формата «у дома», появляются новые коммерческие помещения. В нескольких минутах езды расположен новый торговый центр «Вишнёвый». Для покупателей это возможность приобрести квартиру на этапе роста локации, так как район обладает большой перспективой для жизни и инвестиций в будущем. Квартал состоит из четырёхэтажных домов, благодаря чему воспринимается более спокойным по масштабу, чем многоэтажные застройки. Каждая из пяти очередей проекта выполнена в своей цветовой гамме, за счёт чего ЖК выглядит более живым и визуально разнообразным.

Выгодная покупка квартиры у моря Для многих дополнительным преимуществом становится возможность приобрести квартиру с использованием семейной ипотеки — особенно пока сохраняется хороший выбор планировок и условий покупки. Семейная ипотека (ПСК 17,823–18,613%) — ставка от 3,5% с ПAO «Сбербанк». Первоначальный взнос от 10% — по программе семейной ипотеки с ПАО «Совкомбанк». Рассрочка 0% от застройщика с возможностью перехода в ипотеку. Траншевая ипотека с ежемесячным платежом от 1 500 рублей в месяц. Военная ипотека с ПАО «Банк ПСБ». Строительство ведётся в рамках законодательства с использованием эскроу-счетов. Для удобства покупателей доступно удалённое оформление сделки. Подробнее об актуальных ценах и условиях приобретения жилья у моря можно узнать в наших офисах продаж по адресу: г. Калининград, Малоярославская ул., д. 6, офис 5, или г. Зеленоградск, пос. Малиновка, Морской пер. (на объекте ЖК «Яркий»).