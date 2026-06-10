Вместе с «ТВ-Программой» узнаем о строгих правилах жизни Валерии

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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Наташа Королёва похудела по настоянию мужа. Мирослава Карпович вышла замуж и ждёт ребёнка. Анна Михайловская родила второго. 5 образов на вечеринку перед началом взрослой жизни. Проект «Выставка одной картины» (12+). Аппетитные блюда из очень полезной и недорогой зелени: суп с говядиной, кореньями и щавелем; салат из щавеля, огурцов, картофеля и яиц; слойки с щавелем; кутабы с творогом и щавелем. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 15 по 21 июня.

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