09:43

Вместе с «ТВ-Программой» узнаем о строгих правилах жизни Валерии

  1. Калининград
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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов. 

В свежем номере телегида:

  1. Наташа Королёва похудела по настоянию мужа.
  2. Мирослава Карпович вышла замуж и ждёт ребёнка.
  3. Анна Михайловская родила второго.
  4. 5 образов на вечеринку перед началом взрослой жизни.
  5. Проект «Выставка одной картины» (12+).
  6. Аппетитные блюда из очень полезной и недорогой зелени: суп с говядиной, кореньями и щавелем; салат из щавеля, огурцов, картофеля и яиц; слойки с щавелем; кутабы с творогом и щавелем.
  7. Гороскоп для всех знаков зодиака.
  8. Программа телепередач на неделю с 15 по 21 июня.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть». 

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