Врачи ДОБ в Калининграде показали мамам детей с муковисцидозом новый амбулаторный центр (фото)

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В Калининграде врачи Детской областной больницы встретились с родителями детей, страдающих муковисцидозом, и показали им недавно открывшийся специализированный амбулаторный центр. На мероприятии во вторник, 9 июня, побывал корреспондент «Клопс».

По данным регионального минздрава, сейчас в Калининградской области насчитывается 28 детей с этим редким генетическим заболеванием. Медицинскую помощь таким пациентам стараются организовать индивидуально, с учётом особенностей заболевания и необходимости минимизировать контакты с другими больными, ведь при муковисцидозе очень страдает иммунитет.

Приём здесь ведут пульмонолог и гастроэнтеролог. В центре установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а приём организован таким образом, чтобы пациенты не пересекались друг с другом. Между визитами предусмотрены перерывы для обработки помещений.