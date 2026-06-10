Начни сейчас: от абитуриента до профессионала

Цифровые технологии, новые профессии, трансформация рынка труда — сегодня важно не просто получить диплом, а обрести навыки, которые останутся востребованными завтра. Именно поэтому образование перестаёт быть просто этапом жизни и становится непрерывным процессом развития.
Калининградский институт управления (КИУ) и Калининградский колледж управления (ККУ) более 35 лет готовят специалистов для региона и не только. Мы помогаем студентам найти своё место в профессии и поддерживаем на каждом этапе пути. Обучение в ККУ и КИУ строится на практике. Студенты работают с современным оборудованием, осваивают цифровые инструменты и проходят стажировку в организациях — партнёрах колледжа и института. Важно и то, что образовательные траектории в ККУ и КИУ выстроены преемственно: после колледжа можно продолжить обучение в институте по программам бакалавриата и магистратуры.
20 июня 2026 года стартует приёмная кампания в институте и колледже — и это отличная возможность сделать шаг к выбору своего профессионального пути. Команда приёмной комиссии уже полностью готова к работе и ждёт первых абитуриентов.
Мы предоставляем гибкие возможности для построения карьеры. Сегодня Калининградский институт управления предлагает программы высшего образования:
- Магистратуру:
Государственное и муниципальное управление (направленность «Национальная безопасность»).
- Бакалавриат:
Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное и муниципальное управление»);
Менеджмент (направленность «Менеджмент организации»);
Юриспруденция (направленность «Гражданско-правовая»).
Калининградский колледж управления, в свою очередь, обеспечивает прочную базу и практическую подготовку для специалистов среднего звена:
- «Правоохранительная деятельность»;
- «Юриспруденция»;
- «Банковское дело»;
- «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»;
- «Операционная деятельность в логистике»;
- «Реклама»;
- «Издательское дело»;
- «Сетевое и системное администрирование»;
- «Интеграция решений с применением технологий ИИ»;
- «Землеустройство».
Для большинства специальностей среднего профессионального образования зачисление проходит по конкурсу аттестатов. Вступительные испытания предусмотрены только по двум специальностям — «Правоохранительной деятельности» и «Рекламе».
Каждая образовательная программа реализуется командой высококвалифицированных преподавателей с обширным опытом работы и глубокими академическими знаниями. Мы целенаправленно создаём в нашем коллективе атмосферу открытости, партнёрства и взаимного уважения между студентами, педагогами и родителями. Это не только способствует глубокому усвоению материала, но и формирует у студентов важные социальные компетенции, развивает уверенность в своих силах и мотивирует к достижению поставленных целей.
Нам важно, чтобы студент был не просто слушателем, а активным участником учебного процесса. С первых дней обучения мы приглашаем ребят вступать в Совет обучающихся, участвовать в обсуждении учебных программ и предлагать идеи для улучшения образовательной среды. Преподаватели регулярно проводят встречи, на которых студенты могут дать обратную связь по курсам. Студенты старших курсов помогают новичкам адаптироваться, а те, у кого есть идеи для клубов или мероприятий, получают поддержку в их реализации. Мы хотим, чтобы каждый чувствовал свою значимость и мог влиять на то, как строится обучение.
Как поступить?
Подать заявление можно любым удобным способом:
1. Лично в приёмной комиссии по адресу: г. Калининград, ул. Баженова, 4, кабинет 103.
2. Через портал «Госуслуги».
3. Отправить заказным письмом через почту.
Необходимые документы для поступления:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство;
- документ об образовании;
- 4 фотографии 3 × 4 см;
- СНИЛС (при наличии);
- документы об индивидуальных достижениях (по желанию — учитываются при равенстве баллов).
Для иностранных граждан требуется заверенный перевод документов на русский язык.
Режим работы приёмной комиссии с 20 июня:
- Пн. — пт.: 9:00–16:00.
- Сб.: 9:00–13:00.
- Вс.: выходной.
Приём документов ведётся с 20 июня по 15 августа по программам среднего профессионального образования, при наличии вакантных мест срок продлевается до 25 ноября 2026 года.
Приём документов по программам высшего образования — с 20 июня по 20 сентября.
Обучение в КИУ и ККУ осуществляется на платной основе. При этом предусмотрены льготы и скидки для отдельных категорий граждан — подробности можно уточнить непосредственно в приёмной комиссии. Также доступна рассрочка платежа и оплата материнским капиталом, что делает образование более доступным.
Контакты приёмной комиссии в Калининграде:
Телефоны: +7 (4012) 55-73-82, +7 (4012) 50-89-40
Адрес: ул. Баженова, 4, кабинет 103.
Контакты приёмной комиссии в Советске:
Специалист: Ольга Михайловна Ульянова.
Телефон: +7 (952) 799-11-43.
Адрес: г. Советск, Школьная ул., д. 15 (3-й этаж).
Всё о правилах приёма, количестве вакантных мест, стоимости обучения, необходимых баллах ЕГЭ можно уточнить в приёмной комиссии или на официальных сайтах в разделе «Абитуриенту»:
ККУ — kku39.ru,
КИУ — kiu39.ru.
ККУ в социальных сетях:
«ВКонтакте»: vk.com/kku39ru
Max: kku39.ru/max_stud
КИУ в социальных сетях:
«ВКонтакте»: vk.com/kiu39ru
Max: kiu39.ru/max_stud
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