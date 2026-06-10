Начни сейчас: от абитуриента до профессионала

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Ссылка Цифровые технологии, новые профессии, трансформация рынка труда — сегодня важно не просто получить диплом, а обрести навыки, которые останутся востребованными завтра. Именно поэтому образование перестаёт быть просто этапом жизни и становится непрерывным процессом развития. Калининградский институт управления (КИУ) и Калининградский колледж управления (ККУ) более 35 лет готовят специалистов для региона и не только. Мы помогаем студентам найти своё место в профессии и поддерживаем на каждом этапе пути. Обучение в ККУ и КИУ строится на практике. Студенты работают с современным оборудованием, осваивают цифровые инструменты и проходят стажировку в организациях — партнёрах колледжа и института. Важно и то, что образовательные траектории в ККУ и КИУ выстроены преемственно: после колледжа можно продолжить обучение в институте по программам бакалавриата и магистратуры. 20 июня 2026 года стартует приёмная кампания в институте и колледже — и это отличная возможность сделать шаг к выбору своего профессионального пути. Команда приёмной комиссии уже полностью готова к работе и ждёт первых абитуриентов.

Мы предоставляем гибкие возможности для построения карьеры. Сегодня Калининградский институт управления предлагает программы высшего образования: Магистратуру: Государственное и муниципальное управление (направленность «Национальная безопасность»). Бакалавриат: Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное и муниципальное управление»); Менеджмент (направленность «Менеджмент организации»); Юриспруденция (направленность «Гражданско-правовая»). Калининградский колледж управления, в свою очередь, обеспечивает прочную базу и практическую подготовку для специалистов среднего звена: «Правоохранительная деятельность»; «Юриспруденция»; «Банковское дело»; «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; «Операционная деятельность в логистике»; «Реклама»; «Издательское дело»; «Сетевое и системное администрирование»; «Интеграция решений с применением технологий ИИ»; «Землеустройство».

Для большинства специальностей среднего профессионального образования зачисление проходит по конкурсу аттестатов. Вступительные испытания предусмотрены только по двум специальностям — «Правоохранительной деятельности» и «Рекламе». Каждая образовательная программа реализуется командой высококвалифицированных преподавателей с обширным опытом работы и глубокими академическими знаниями. Мы целенаправленно создаём в нашем коллективе атмосферу открытости, партнёрства и взаимного уважения между студентами, педагогами и родителями. Это не только способствует глубокому усвоению материала, но и формирует у студентов важные социальные компетенции, развивает уверенность в своих силах и мотивирует к достижению поставленных целей. Нам важно, чтобы студент был не просто слушателем, а активным участником учебного процесса. С первых дней обучения мы приглашаем ребят вступать в Совет обучающихся, участвовать в обсуждении учебных программ и предлагать идеи для улучшения образовательной среды. Преподаватели регулярно проводят встречи, на которых студенты могут дать обратную связь по курсам. Студенты старших курсов помогают новичкам адаптироваться, а те, у кого есть идеи для клубов или мероприятий, получают поддержку в их реализации. Мы хотим, чтобы каждый чувствовал свою значимость и мог влиять на то, как строится обучение.

Как поступить? Подать заявление можно любым удобным способом: 1. Лично в приёмной комиссии по адресу: г. Калининград, ул. Баженова, 4, кабинет 103. 2. Через портал «Госуслуги». 3. Отправить заказным письмом через почту. Необходимые документы для поступления: документ, удостоверяющий личность и гражданство; документ об образовании; 4 фотографии 3 × 4 см; СНИЛС (при наличии); документы об индивидуальных достижениях (по желанию — учитываются при равенстве баллов). Для иностранных граждан требуется заверенный перевод документов на русский язык. Режим работы приёмной комиссии с 20 июня: Пн. — пт.: 9:00–16:00. Сб.: 9:00–13:00. Вс.: выходной. Приём документов ведётся с 20 июня по 15 августа по программам среднего профессионального образования, при наличии вакантных мест срок продлевается до 25 ноября 2026 года. Приём документов по программам высшего образования — с 20 июня по 20 сентября. Обучение в КИУ и ККУ осуществляется на платной основе. При этом предусмотрены льготы и скидки для отдельных категорий граждан — подробности можно уточнить непосредственно в приёмной комиссии. Также доступна рассрочка платежа и оплата материнским капиталом, что делает образование более доступным. Контакты приёмной комиссии в Калининграде: Телефоны: +7 (4012) 55-73-82, +7 (4012) 50-89-40 Адрес: ул. Баженова, 4, кабинет 103. Контакты приёмной комиссии в Советске: Специалист: Ольга Михайловна Ульянова. Телефон: +7 (952) 799-11-43. Адрес: г. Советск, Школьная ул., д. 15 (3-й этаж).