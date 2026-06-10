Калининградец нашёл на Балткосе бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов в Польше (фото)

50-летний Дмитрий отправился на Балтийскую косу вместе с сыном в майские выходные. Возле дюн внимание мужчины привлекла необычная бутылка. Подойдя ближе и приглядевшись, он увидел, что внутри листок бумаги.

Калининградец достал послание: оно было уже обветшалым и пожелтевшим. Но всё же удалось распознать, что письмо написано на польском языке.

Там было четыре имени и говорилось, что нашедшему бутылку просьба написать по адресу такому-то.

Меня смутило, что там не был указан номер телефона или хотя бы электронная почта», — рассказывает собеседник «Клопс».

Отправители указали два адреса: один был в Познани, другой — в соседнем городке Победзиска. Вернувшись домой, Дмитрий поделился новостью со своим другом-поляком. Адриан обратил внимание, что письмо написано детским почерком. Его тоже удивило, что был указан только физический адрес. Друг предложил Дмитрию разгадать загадку и попросил своего знакомого, который живёт рядом с Победзиской, съездить туда.

По первому адресу выяснилось, что в доме сменилось уже три семьи. Никто из нынешних жильцов не помнил прежних, никакой информации они не дали. Тогда знакомый Адриана отправился по второму адресу — в Познань. Там никого не оказалось дома, но соседи подтвердили: один из отправителей письма действительно живёт по этому адресу. Товарищ Дмитрия оставил свой номер телефона и через какое-то время на него перезвонила Марта — та самая, чьё имя значилось в послании.

Оказалось, что женщине 36 лет, у неё муж и двое детей — им восемь и пять. Сначала Марта не поверила, что происходящее действительно реально.

«Она сказала что-то вроде: «Не может быть! Столько лет прошло...» Марта прислала фотографию с того дня: это был Новый год с 99-го на 2000-й. Они семьями с друзьями проводили праздник на пирсе у моря, что-то вроде нашего Зеленоградска рядом с городами Щецин и Свиноуйсьце. Ребятам тогда было девять, десять, одиннадцать и тринадцать лет — совсем дети. Родители пили шампанское, и ребята положили письмо внутрь бутылки и бросили с конца пирса в море.

А потом, говорит Марта, родители долго смеялись: «Вы через пять минут пойдёте, и ваша бутылка в 50 метрах будет валяться».

Ну, посмеялись и забыли», — с улыбкой делится Дмитрий.