Калининградец нашёл на Балткосе бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов в Польше (фото)

Калининградец Дмитрий гулял по Балтийской косе и заметил в песке бутылку. Внутри оказался пожелтевший листок с посланием и просьбой отправить ответ по указанному адресу. Дмитрий нашёл тех, кто бросил письмо в море ещё на рубеже 1999–2000 годов. Об этом «Клопс» рассказал сам мужчина.
50-летний Дмитрий отправился на Балтийскую косу вместе с сыном в майские выходные. Возле дюн внимание мужчины привлекла необычная бутылка. Подойдя ближе и приглядевшись, он увидел, что внутри листок бумаги.
Калининградец достал послание: оно было уже обветшалым и пожелтевшим. Но всё же удалось распознать, что письмо написано на польском языке.
Там было четыре имени и говорилось, что нашедшему бутылку просьба написать по адресу такому-то.
Меня смутило, что там не был указан номер телефона или хотя бы электронная почта», — рассказывает собеседник «Клопс».
Отправители указали два адреса: один был в Познани, другой — в соседнем городке Победзиска. Вернувшись домой, Дмитрий поделился новостью со своим другом-поляком. Адриан обратил внимание, что письмо написано детским почерком. Его тоже удивило, что был указан только физический адрес. Друг предложил Дмитрию разгадать загадку и попросил своего знакомого, который живёт рядом с Победзиской, съездить туда.
По первому адресу выяснилось, что в доме сменилось уже три семьи. Никто из нынешних жильцов не помнил прежних, никакой информации они не дали. Тогда знакомый Адриана отправился по второму адресу — в Познань. Там никого не оказалось дома, но соседи подтвердили: один из отправителей письма действительно живёт по этому адресу. Товарищ Дмитрия оставил свой номер телефона и через какое-то время на него перезвонила Марта — та самая, чьё имя значилось в послании.
Оказалось, что женщине 36 лет, у неё муж и двое детей — им восемь и пять. Сначала Марта не поверила, что происходящее действительно реально.
«Она сказала что-то вроде: «Не может быть! Столько лет прошло...» Марта прислала фотографию с того дня: это был Новый год с 99-го на 2000-й. Они семьями с друзьями проводили праздник на пирсе у моря, что-то вроде нашего Зеленоградска рядом с городами Щецин и Свиноуйсьце. Ребятам тогда было девять, десять, одиннадцать и тринадцать лет — совсем дети. Родители пили шампанское, и ребята положили письмо внутрь бутылки и бросили с конца пирса в море.
А потом, говорит Марта, родители долго смеялись: «Вы через пять минут пойдёте, и ваша бутылка в 50 метрах будет валяться».
Ну, посмеялись и забыли», — с улыбкой делится Дмитрий.
Марта пригласила Дмитрия к себе в гости, калининградец сделал встречное приглашение. Сейчас новые приятели постоянно переписываются в мессенджере.
Полька, по словам калининградца, работает в сфере психологии, а в свободное время делает красивые тортики на заказ. Её мужа зовут Мартин, он обслуживает Tesla в сервисном центре.
Сам калининградец — предприниматель. Он неплохо знает польский язык, и всё благодаря тому, что ещё в детстве ездил по обмену к соседям. У Дмитрия с женой трое детей. Старший сдаёт выпускные экзамены в школе, дочка переходит в 10-й класс, а младший сын — в четвёртый. Дмитрий увлекается реставрацией автомобилей. Сейчас он работает над стареньким Mercedes.
Письмо Дмитрий пока хранит у себя. Он передаст его через Адриана, который приедет в Калининград в конце июня. Удивительной историей заинтересовались польские телевизионщики тоже и хотят снять репортаж.
У Дмитрия родилась новая идея. «Почему бы нам не сделать продолжение? — говорит он. — Я напишу новое письмо. И дети Марты пусть тоже что-нибудь напишут и бросят в море. Может, через год кто-то найдёт в Литве, в Швеции. И мы на «Клопс» напишем продолжение. Такого ещё не было: чтобы с двумя письмами, с таким разрывом. Продолжение следует. Ждём!» — смеётся калининградец.
Год назад калининградка нашла на берегу моря в Балтийске бутылку с посланием на польском языке.