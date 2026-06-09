Поисковики опознали экипаж Ил-2, сбитого в окрестностях Багратионовска в 1945-м

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В Калининградской области поисковики установили имена лётчика и воздушного стрелка штурмовика Ил-2, сбитого под Багратионовском в марте 1945 года. Об этом, ссылаясь на председатель общественного совета проекта «Историческая память» Руслана Хисамова, пишет ТАСС во вторник, 9 июня.

Лётчиком оказался лейтенант Анатолий Жарков из Томска, воздушным стрелком — сержант Башир Закаев, уроженец Дагестанской АССР. Останки обоих бойцов нашли в обломках самолёта между посёлками Новосёлово и Пограничным.

Оба служили в 539-м штурмовом авиаполку, входившем в 182-ю штурмовую авиационную Тильзитскую дивизию. Эти части были отмечены орденами Кутузова и Суворова. Среди найденных вещей оказалась медаль «За отвагу» Башира Закаева. По данным поисковиков, за Жарковым числится орден Красного Знамени, но саму награду пока найти не удалось.