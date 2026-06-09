Благодать у «Киноленда»: власти показали, как хотят преобразить сквер на улице Киевской (эскизы)

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Проектировщики переработали концепцию благоустройства сквера со стелой возле «Киноленда». Об этом администрация Калининграда пишёт в своём телеграм-канале во вторник, 9 июня.

В мэрии объяснили, что главное изменение касается конфигурации участка. Сейчас пространство воспринимается как отдельный «остров», а после реконструкции улицы Киевской его хотят превратить в «полуостров» с непрерывной пешеходной связью с большим сквером за кинотеатром.

Такое решение станет возможным, если перекрёсток с Киевской организуют на продолжении Коммунистической, а не Судостроительной, как сейчас. Новая концепция также предполагает сохранение стелы и отказ от торговых объектов на территории.

«Именно этот вариант и будет предложен общественности к обсуждению. По итогам которого, например, может увеличиться процент озеленения, могут добавиться малые архитектурные формы и так далее. Но всё это произойдёт только если сквер на Киевской сохранит своё лидерство до конца этой недели», — пишут власти.

По актуальным данным, за сквер на Киевской отдали 3 510 голосов, за Старопрегольскую набережную — 3 233, за парк Ветеранов — 2 748.