В Калининградской области дроны начали выпускать на поля вместо обычной техники (фото, видео)

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В Калининградской области аграрии начали тестировать дроны для обработки полей. До октября беспилотники будут работать на тысячах гектаров, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале на платформе Макс во вторник, 9 июня.

Новые автономные технологии проверяют компания «Аэромакс» и агрохолдинг «ДолговГрупп». Дроны планируют использовать на участках со сложным рельефом, где привычная сельхозтехника работает хуже. Испытания пройдут в Гусевском, Нестеровском, Черняховском, Краснознаменском, Озёрском и Гвардейском округах.

Агродроны летают на высоте до пяти метров, поэтому не повреждают посевы во время обработки. Беспилотники также позволяют точнее распылять средства защиты растений от болезней и вредителей. Власти уверены, что отказ от тяжёлой техники снизит нагрузку на почву, а работать на полях можно будет круглосуточно и даже сразу после дождя.

«Беспилотные системы применяем уже в лесном хозяйстве. Поддерживает развитие таких технологий нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Уверен, это направление можно расширить и на другие отрасли экономики. И, безусловно, запуск таких дронов происходит при соблюдении всех регламентов», — добавил глава региона.