Светлогорск: проживи свою лучшую историю

1. Villa Malepartus — это просто путешествие на другую планету. Как в здании 1904 года постройки можно буквально «вырезать» из камня 19 номеров, да ещё разместить на территории пять шале?! И это после того, как здесь долгие годы размещался один из пребывавших в запустении корпусов санатория «Светлогорск». Есть настоящие мастера на калининградской земле, превратившие «умирающего» утёнка соцреализма в прекрасного реновированного лебедя!

2. Щелкунчик — вечная новогодняя сказка, олицетворение надежд и воплощение мечты о счастье. Наконец, они встретились — девочка Мари, Щелкунчик и Мышиный король. Последний добирался до Светлогорска со всем своим королевским достоинством. Но горожане и наши гости всё равно больше любят Щелкунчика, кладут монетку ему в рот, чтобы вернуться обратно. Попробуйте и вы!

3. Органный зал «Макаров» — единственный частный органный зал в России. И это показывает щедрость мастеров искусств, которые стремятся прославить Светлогорск. Основная особенность нашего «Макарова» в том, что он — многослойный! И от того, что он располагается на месте старой капеллы «Дева Мария — Звезда Моря», кажется, что каждому аккорду, извлечённому из органа, вторит сама Дева Мария.

4. Парк «Времена года» со своими знаменитыми качелями. Здесь больше не надо вытягивать шею, чтобы полюбоваться живой, постоянно меняющейся палитрой моря. В нём столько штрихов и быстроменяющихся красок, что с первых же секунд убеждаешься — оно живое! И дарит всю свою «изменчивость» только тебе. Тому, кто взлетел над суетой на чудесных качелях. По-настоящему «крылатых». Ни в одном Диснейленде мира таких не сыщешь…

5. Городской бювет — один из обязательных атрибутов любого изысканного курорта мирового уровня. Наша целебная минеральная вода подаётся сюда непосредственно из источника. Средство от десятков недугов, она дарит свою живительную влагу тем, кто в ней нуждается.

6. Отрадное 2.0 — недавно открытый (4 года назад), но уже так полюбившийся жителям и гостям города парк, в котором обитают загадочные лесные жители — дуки — и поют диковинные птицы под аккомпанемент морского прибоя. А подивиться на море можно со смотровой площадки, стоящей прямо в лесу. Ну чем не шикарное завершение прогулки?