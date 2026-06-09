16:39

Светлогорск: проживи свою лучшую историю

  1. Калининград
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Светлогорск: проживи свою лучшую историю - Новости Калининграда

В этом году Калининградская область празднует своё 80-летие, и мы предлагаем вам совершить маленькое путешествие в такой знакомый всем Светлогорск. Куда пойти, куда прогуляться? Мы составили маршрут, который подойдёт как местным жителям, так и туристам — ведь благодаря нему вы увидите, как изменился город за 80 лет. Готовьте телефоны и камеры — ваши соцсети пополнят новые фоточки. Ну что, пойдём?

1. Villa Malepartus — это просто путешествие на другую планету. Как в здании 1904 года постройки можно буквально «вырезать» из камня 19 номеров, да ещё разместить на территории пять шале?! И это после того, как здесь долгие годы размещался один из пребывавших в запустении корпусов санатория «Светлогорск». Есть настоящие мастера на калининградской земле, превратившие «умирающего» утёнка соцреализма в прекрасного реновированного лебедя!

Светлогорск: проживи свою лучшую историю - Новости Калининграда

2. Щелкунчик — вечная новогодняя сказка, олицетворение надежд и воплощение мечты о счастье. Наконец, они встретились — девочка Мари, Щелкунчик и Мышиный король. Последний добирался до Светлогорска со всем своим королевским достоинством. Но горожане и наши гости всё равно больше любят Щелкунчика, кладут монетку ему в рот, чтобы вернуться обратно. Попробуйте и вы!

Светлогорск: проживи свою лучшую историю - Новости Калининграда

3. Органный зал «Макаров» — единственный частный органный зал в России. И это показывает щедрость мастеров искусств, которые стремятся прославить Светлогорск. Основная особенность нашего «Макарова» в том, что он — многослойный! И от того, что он располагается на месте старой капеллы «Дева Мария — Звезда Моря», кажется, что каждому аккорду, извлечённому из органа, вторит сама Дева Мария.

Светлогорск: проживи свою лучшую историю - Новости Калининграда

4. Парк «Времена года» со своими знаменитыми качелями. Здесь больше не надо вытягивать шею, чтобы полюбоваться живой, постоянно меняющейся палитрой моря. В нём столько штрихов и быстроменяющихся красок, что с первых же секунд убеждаешься — оно живое! И дарит всю свою «изменчивость» только тебе. Тому, кто взлетел над суетой на чудесных качелях. По-настоящему «крылатых». Ни в одном Диснейленде мира таких не сыщешь…

5. Городской бювет — один из обязательных атрибутов любого изысканного курорта мирового уровня. Наша целебная минеральная вода подаётся сюда непосредственно из источника. Средство от десятков недугов, она дарит свою живительную влагу тем, кто в ней нуждается.

6. Отрадное 2.0 — недавно открытый (4 года назад), но уже так полюбившийся жителям и гостям города парк, в котором обитают загадочные лесные жители — дуки — и поют диковинные птицы под аккомпанемент морского прибоя. А подивиться на море можно со смотровой площадки, стоящей прямо в лесу. Ну чем не шикарное завершение прогулки?

Светлогорск: проживи свою лучшую историю - Новости Калининграда
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