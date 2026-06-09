Андрей Кропоткин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Социальных работников Калининградской области поздравили с профессиональным праздником. В церемонии награждения участвовали первые лица региона, включая губернатора Алексея Беспрозванных. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Праздник был приурочен к 80-летию Калининградской области. На сцене десять специалистов с многолетним стажем получили юбилейные медали.

«Сегодня в системе социального обеспечения Калининградской области работает около четырёх тысяч специалистов. Помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам и семьям с детьми оказывают государственные, областные и муниципальные учреждения, а также социально ориентированные некоммерческие организации», — отметил Кропоткин.