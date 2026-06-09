16:38

Андрей Кропоткин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

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Андрей Кропоткин поздравил социальных работников с профессиональным праздником - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба регионального парламента
Фото: пресс-служба регионального парламента

Социальных работников Калининградской области поздравили с профессиональным праздником. В церемонии награждения участвовали первые лица региона, включая губернатора Алексея Беспрозванных. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.  

Праздник был приурочен к 80-летию Калининградской области. На сцене десять специалистов с многолетним стажем получили юбилейные медали. 

«Сегодня в системе социального обеспечения Калининградской области работает около четырёх тысяч специалистов. Помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам и семьям с детьми оказывают государственные, областные и муниципальные учреждения, а также социально ориентированные некоммерческие организации», — отметил Кропоткин. 

Власти области в 2026 году выделяют 42 млн рублей на жилищные сертификаты работникам соцзащиты.

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