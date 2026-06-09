16:22

Кропоткин: Социальные программы Калининградской области получат дополнительные средства

  1. Калининград
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Здравоохранение, образование, культура и спорт Калининградской области получат дополнительную подпитку из областного бюджета. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин. 

В данный момент корректируются планы по налоговым и неналоговым доходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. 

«Учтены новые данные о финансовой помощи из федерального бюджета, а также перераспределение и выделение дополнительных средств для госпрограмм, сокращение дефицита бюджета», — рассказал Кропоткин. 

В рамках госпрограммы «Здравоохранение» дополнительно выделено:

  1.  301 млн рублей — онкологическому центру
  2. 14,2 млн рублей — станции «Службы крови» на приобретение автобуса
  3. 50 млн рублей — на содержание детской поликлиники на ул. Молодой Гвардии и оснащение фельдшерского-акушерского пункта в посёлке под Краснознаменском.

По госпрограмме «Образование» выделено 76 млн рублей на ремонт и оснащение колледжей и 17,3 млн рублей на школы Багратионовского, Нестеровского и Озёрского районов.

Дополнительные средства по программе «Социальная поддержка населения» направлены на субсидии негосударственным учреждениям, предоставление жилья детям-сиротам, капитальный ремонт учреждений соцобслуживания.

В рамках программы «Культура» потратят 55,3 млн рублей на капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры.

По госпрограмме «Физическая культура и спорт» выделят:

  1.  21,3 млн рублей — на ремонт спортивных объектов в Светлогорске и Балтийске;
  2.  12 млн рублей — на поддержку регби-клуба «Балтийский шторм».

С учётом всех изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 148,7 млрд рублей, расходы – 168,9 млрд рублей. Дефицит сократится почти на 2 млрд рублей.

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