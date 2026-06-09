Кропоткин: Социальные программы Калининградской области получат дополнительные средства

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Здравоохранение, образование, культура и спорт Калининградской области получат дополнительную подпитку из областного бюджета. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

В данный момент корректируются планы по налоговым и неналоговым доходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

«Учтены новые данные о финансовой помощи из федерального бюджета, а также перераспределение и выделение дополнительных средств для госпрограмм, сокращение дефицита бюджета», — рассказал Кропоткин.

В рамках госпрограммы «Здравоохранение» дополнительно выделено:

301 млн рублей — онкологическому центру 14,2 млн рублей — станции «Службы крови» на приобретение автобуса 50 млн рублей — на содержание детской поликлиники на ул. Молодой Гвардии и оснащение фельдшерского-акушерского пункта в посёлке под Краснознаменском.

По госпрограмме «Образование» выделено 76 млн рублей на ремонт и оснащение колледжей и 17,3 млн рублей на школы Багратионовского, Нестеровского и Озёрского районов.

Дополнительные средства по программе «Социальная поддержка населения» направлены на субсидии негосударственным учреждениям, предоставление жилья детям-сиротам, капитальный ремонт учреждений соцобслуживания.

В рамках программы «Культура» потратят 55,3 млн рублей на капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры.

По госпрограмме «Физическая культура и спорт» выделят: