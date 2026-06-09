Тысячи тонн песка и безлимитная фантазия: в Светлогорске мастера из Индии и России будут создавать скульптуры и замки

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В Светлогорске мастера из Индии и России будут создавать песчаные скульптуры и замки. Всего планируется оформить 15 композиций. Об этом сообщили в администрации муниципалитета во вторник, 9 июня.

Творческий фестиваль откроется 11 июня в 15:00 на площадке напротив санатория «Янтарный берег» и продлится до конца лета. В распоряжении художников будут тысячи тонн балтийского песка.

«Они создают целый мир. Мир, где можно заблудиться взглядом, сделать сотню кадров и почувствовать себя немного ребёнком, который впервые увидел чудо», — прокомментировали культурное событие в курортном муниципалитете.