Из кишечных палочек на Куршской косе сложилось уголовное дело

В Калининградской области после заражения детей и сотрудников летнего лагеря «Алые паруса» норовирусом возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в региональном СК.
«В рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — уточнили в Следственном комитете.
В «Алых парусах» проводят противоэпидемические мероприятия и финальную дезинфекцию. Досрочное закрытие смены объяснили найденными нарушениями и необходимостью завершить санитарные работы.