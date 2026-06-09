13:30

Из кишечных палочек на Куршской косе сложилось уголовное дело

  1. Калининград
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В Калининградской области после заражения детей и сотрудников летнего лагеря «Алые паруса» норовирусом возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в региональном СК.

«В рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — уточнили в Следственном комитете.

В «Алых парусах» проводят противоэпидемические мероприятия и финальную дезинфекцию. Досрочное закрытие смены объяснили найденными нарушениями и необходимостью завершить санитарные работы.

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