Уборку отложили до конца нереста: в минприроды рассказали, когда почистят Ялтинский пруд в Калининграде (фото)

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Убирать мусор и упавшее в Ялтинский пруд дерево можно будет только после 20 июня — раньше это может потревожить нерестящуюся в водоёме рыбу. Об этом сообщили «Клопс» в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Очередное приведение водоёма в порядок было назначено на 4 июня, сообщали городские власти в ответ на информационный запрос «Клопс». Однако калининградец Александр М., который живёт рядом и следит за ситуацией, рассказал, что всё пока без изменений — вода воняет, хлам плавает. Теперь в минприроды объяснили, с чем связана задержка.

Любые работы на Ялтинском пруду до 20 июня проводить запрещено из‑за действующего нерестового запрета. «На территории Калининградской области действуют строгие природоохранные ограничения, — сказано в сообщении, — включающие запрет на проведение каких-либо работ, <...> способных оказать негативное воздействие на места нереста».

По данным ведомства, когда ограничения будут сняты, МБУ «Чистота» сможет и вытащить дерево, и ликвидировать грязевые острова.

В министерстве добавили, что на расчистку русла Гагаринского ручья, который питает пруд, в 2023 году выделяли больше 59 млн рублей. Подрядчик извлёк оттуда свыше 37 тысяч кубометров донных отложений и мусора, а площадь очищенной акватории превысила 15 тысяч квадратных метров. Сейчас ведомство прорабатывает вопрос дальнейшего обслуживания пруда, в том числе — в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Почему уборка не помогает?

Почему несмотря на все затраченные усилия и миллионы Ялтинский пруд продолжает загрязняться и вонять, отдельный вопрос. Ответить на него попробовали в городском Комитете городского хозяйства и строительства.

«Городские выпуски сточных вод в пруд Ялтинский отсутствуют, — сказано в документе. — Основным источником загрязнения пруда Ялтинского сточными водами является впадающий в него ручей Гагаринский».