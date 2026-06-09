16:34

Красив, хитёр и прыгуч: в Калининграде ищут уникального 15-килограммового кота, сбежавшего через окно (фото)

  1. Калининград
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Красавец Ричи | Фото: личный архив Сергея
Красавец Ричи. Фото: личный архив Сергея

В Калининграде ищут 15-килограммового кота по кличке Ричи. Питомец уникален тем, что является уникальным гибридом каракала и саванны. Об этом «Клопс» рассказал владелец животного Сергей. 

Ричи потерялся в субботу, 6 июня. Он самостоятельно открыл пластиковое окно на третьем этаже частного дома, где живёт Сергей, спрыгнул на балкон внизу и убежал. Хозяин спохватился только через час. Он обнаружил, что кот в момент игры ещё и выдернул провод у камеры видеонаблюдения, которая находилась в комнате.

По словам мужчины, до этого Ричи спокойно открывал двери в доме, поэтому хозяину пришлось перевернуть ручки, а некоторые помещения стали закрывать на ключ. На всех окнах стоят сетки, кроме одного — именно его кот неожиданно решил открыть, и, к сожалению, у него это получилось.

«Я даже подумать не мог, что он может открыть его. Я общаюсь, с заводчиками таких гибридов — ни у кого такого не было», — вздыхает собеседник «Клопс».

Ричи не успел уйти далеко. Его видели рядом с церковью на Тенистой Аллее неподалёку от дома. Сергей каждый день ездит по округе в поисках любимца, но пока это не принесло результатов. Мужчина отмечает, что днём кот может отсыпаться где-то, а по вечерам выходить на поиски еды и приближаться к особнякам, которые кажутся знакомыми. 

Отец годовалого красавца — каракал, мама саванна, оба жили у Сергея. В мире таких животных, как Ричи, насчитывают единицы.

«Это очень большая редкость! В прошлом году котята были только в Штатах, и у девочки из Польши был один котёнок. В этом году ещё не было ни у кого: ни в России, ни в мире», — объясняет калининградец. 

Кот очень крупный и прыгучий, может взбираться на высоту до трёх метров. К хозяевам он очень ласков.

«Спит на кровати. Гуляли мы с ним на поводке довольно часто. В парке тяжело с ним ходить: очень много людей подходит, пристают», — рассказывает Сергей. 

Ричи гораздо умнее и хитрее обычного кота. Именно такими особенностями Сергей объясняет тот факт, что кот улизнул через окно, которое сам мужчина открывает с усилием.

Ричи не откликается на свою кличку, если его зовут чужаки. Хозяин предупреждает: при встрече с котом лучше его не трогать и не гладить — он может серьёзно поцарапать. Лучше сразу звонить Сергею по номер: +7 906 237 91 05. Ориентир поисков — магазин «Брусничка» на Брусничной улице и район Тенистой Аллеи.

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