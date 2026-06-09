В Калининграде разметка на «любимом» круге водителей уводит машины прямо в бордюр

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После обновления разметки на круговой развязке улиц Донского, Румянцева и Колоскова в Калининграде линии ведут машины со стороны Детской областной больницы прямо к бордюру — фактически в тротуар. Об этом «Клопс» рассказали автомобилисты.



Весной прошлого года по предложению московских проектировщиков для этой развязки подготовили новую схему с турбокольцом. Тогда же рассматривался вариант установки физических разделителей. Позже в мэрии уверяли, что обновлённая организация движения сделает круг удобнее и безопаснее.



Однако осенью, после завершения работ, стало ясно, что реконструкция свелась к обычному расширению дороги. Автомобилисты отмечали, что линий разметки было так много, что трудно ориентироваться: многочисленные стрелки путали водителей и создавали визуальный шум.