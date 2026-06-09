После обеда возможно ухудшение погоды: ситуация на калининградском побережье 9 июня

Жаркая погода располагает к купанию, окунуться можно будет на нескольких курортах. Однако такая ситуация не продлится долго. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

Во вторник, 9 июня, зайти в воду можно будет в Пионерском и Зеленоградске. Если ливень не дойдёт до Светлогорска, то искупаться можно будет и там.