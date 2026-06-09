После обеда возможно ухудшение погоды: ситуация на калининградском побережье 9 июня

Жаркая погода располагает к купанию, окунуться можно будет на нескольких курортах. Однако такая ситуация не продлится долго. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.
Во вторник, 9 июня, зайти в воду можно будет в Пионерском и Зеленоградске. Если ливень не дойдёт до Светлогорска, то искупаться можно будет и там.
- Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13–14 °C, штиль. После 15:00 ожидают ливень.
- Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C.
- Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +16 °C, воздуха — +20 °C. Ветер 2 м/с, волнения нет.
- Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14 °C. Пока «море лежит», наблюдается штиль. Если в течение дня не будет ухудшения погодных условий, то флаг сменят на красный и можно будет окунуться в море.
- Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +15 °C.
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