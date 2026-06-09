Секрет на миллион: житель Балтийска вынес с работы ценное оборудование и едва не лишился двух авто и квартиры

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В Балтийске на одном из предприятий сотрудник, отвечающий за хранение оборудования, решил всё, что плохо лежит, отнести домой. Работадатель, чтобы возместить ущерб, составивший миллион рублей, подал иск в суд, который полностью удовлетворил эти требования. Однако специалист не спешил погасить долг, сообщили в региональной Службе судебных приставов.

После того как приставы наложили запрет регистрационные действия в отношении двух стареньких автомобилей должника Ford и Mitsubishi, а также его калининградской квартиры и стали взыскивать часть зарплаты, мужчина выплатил всю сумму. Кроме того, ему пришлось оплатить исполнительский сбор в 70 тыс. рублей.