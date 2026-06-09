Полуторакилометровые пробки во вторник утром: из-за аварий затруднён выезд на трёх магистралях Московского района

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде утром во вторник, 9 июня, аварии затрудняют выезд из Московского района. Общественный транспорт следует в объезд, об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

Из-за аварии на перекрёстке ул. Батальная и Судостроительная автобусы №30 и №39 направят в объезд по ул. Батальная и Автомобильная. Автобусы №5, №8, №11, №37 пустят по ул. Инженерной. Отставания от расписания на данный момент составляет 30 минут.

Также полуторакилометровая пробка наблюдается на ул. Дзержинского. Причина — ДТП на пересечении с ул. З. Космодемьянской. Также стоит движение на пересечении ул. Судостроительной и Аллеи Смелых, где произошла ещё одна авария.