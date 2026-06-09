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Полуторакилометровые пробки во вторник утром: из-за аварий затруднён выезд на трёх магистралях Московского района

  1. Калининград
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Полуторакилометровые пробки во вторник утром: из-за аварий затруднён выезд на трёх магистралях Московского района - Новости Калининграда | Фото: скриншот сервиса «Яндекс»
Фото: скриншот сервиса «Яндекс»

В Калининграде утром во вторник, 9 июня, аварии затрудняют выезд из Московского района. Общественный транспорт следует в объезд, об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

Из-за аварии на перекрёстке ул. Батальная и Судостроительная автобусы №30 и №39 направят в объезд по ул. Батальная и Автомобильная. Автобусы №5, №8, №11, №37 пустят по ул. Инженерной.  Отставания от расписания на данный момент составляет 30 минут.

Также полуторакилометровая пробка наблюдается на ул. Дзержинского. Причина — ДТП на пересечении с ул. З. Космодемьянской. Также стоит движение на пересечении ул. Судостроительной и Аллеи Смелых, где произошла ещё одна авария.

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