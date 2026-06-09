Экономьте с умом: выбирайте розлив от регионального производителя «Мистер Алфи»

Покупайте бытовую химию литрами — платите только за средство, а не за флакон.

О нас

«Мистер Алфи» — это не просто магазин косметики, парфюмерии, бытовой химии и товаров для дома. Это региональный производитель качественной и доступной бытовой химии.

Мы знаем, что вам нужно, и создаём это с заботой.

Более трёх лет на рынке. Многие калининградцы уже полюбили нашу продукцию.

Где купить:

В фирменных магазинах: г. Калининград, Батальный пер., д. 4, и Камская, 2б, помещение XI.

На маркетплейсе Ozon: www.ozon.ru/seller/mister-alfi

Официальный сайт: sintez39.ru

ВК: vk.ru/mr_alfi

Telegram: t.me/mr_alfi_kld

Телефон: +7 (4012) 470-000