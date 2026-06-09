Экономьте с умом: выбирайте розлив от регионального производителя «Мистер Алфи»

Устали переплачивать за упаковку? Переходите на розлив!
Покупайте бытовую химию литрами — платите только за средство, а не за флакон.
- Экономия до 40% по сравнению с готовыми упаковками.
- Например, гель для стирки — от 49 руб. за литр.
Что вы получаете:
- Высокое качество (рейтинг на Ozon — 4,9). Те же составы, что и в брендовых бутылках.
- Бесплатные пробники.
- Удобную тару — возьмите свою или купите у нас.
- Точный объём — сколько нужно именно вам.
- 10 видов химии на розлив:
— гель для белого белья, 87 руб/л;
— гель для цветного белья, 104 руб/л;
— гель + кондиционер 2 в 1 Universal+, 99 руб/л;
— гель Universal+, 95 руб/л;
— гель Universal, 49 руб/л;
— мыло жидкое, антибактериальное, 59 руб/л;
— мыло жидкое «Зелёное яблоко», 59 руб/л;
— мыло жидкое «Ледяной лайм», 59 руб/л;
— средство для мытья посуды «Алоэ вера» 89 руб/л;
— универсальное моющее средство, 59 руб/л.
- Бонусную карту. 100 баллов новому покупателю при оформлении. За последующие покупки — автоматическое начисление баллов, которые можно использовать для оплаты.
- Еженедельный календарь скидок. Каждый день — новая категория со скидкой.
О нас
«Мистер Алфи» — это не просто магазин косметики, парфюмерии, бытовой химии и товаров для дома. Это региональный производитель качественной и доступной бытовой химии.
Мы знаем, что вам нужно, и создаём это с заботой.
Более трёх лет на рынке. Многие калининградцы уже полюбили нашу продукцию.
Где купить:
В фирменных магазинах: г. Калининград, Батальный пер., д. 4, и Камская, 2б, помещение XI.
На маркетплейсе Ozon: www.ozon.ru/seller/mister-alfi
Официальный сайт: sintez39.ru
ВК: vk.ru/mr_alfi
Telegram: t.me/mr_alfi_kld
Телефон: +7 (4012) 470-000