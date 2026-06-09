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Экономьте с умом: выбирайте розлив от регионального производителя «Мистер Алфи»

  1. Калининград
Экономьте с умом: выбирайте розлив от регионального производителя «Мистер Алфи» - Новости Калининграда

Устали переплачивать за упаковку? Переходите на розлив!

Покупайте бытовую химию литрами — платите только за средство, а не за флакон.

  1. Экономия до 40% по сравнению с готовыми упаковками.
  2. Например, гель для стирки — от 49 руб. за литр.
Экономьте с умом: выбирайте розлив от регионального производителя «Мистер Алфи» - Новости Калининграда

Что вы получаете:

  1. Высокое качество (рейтинг на Ozon — 4,9). Те же составы, что и в брендовых бутылках.
  2. Бесплатные пробники.
  3. Удобную тару — возьмите свою или купите у нас.
  4. Точный объём — сколько нужно именно вам.
  5. 10 видов химии на розлив:

— гель для белого белья, 87 руб/л;

— гель для цветного белья, 104 руб/л;

— гель + кондиционер 2 в 1 Universal+, 99 руб/л;

— гель Universal+, 95 руб/л;

— гель Universal, 49 руб/л;

— мыло жидкое, антибактериальное, 59 руб/л;

— мыло жидкое «Зелёное яблоко», 59 руб/л;

— мыло жидкое «Ледяной лайм», 59 руб/л;

— средство для мытья посуды «Алоэ вера» 89 руб/л;

— универсальное моющее средство, 59 руб/л.

  1. Бонусную карту. 100 баллов новому покупателю при оформлении. За последующие покупки — автоматическое начисление баллов, которые можно использовать для оплаты.
  2. Еженедельный календарь скидок. Каждый день — новая категория со скидкой.
Экономьте с умом: выбирайте розлив от регионального производителя «Мистер Алфи» - Новости Калининграда

О нас

«Мистер Алфи» — это не просто магазин косметики, парфюмерии, бытовой химии и товаров для дома. Это региональный производитель качественной и доступной бытовой химии.
Мы знаем, что вам нужно, и создаём это с заботой.

Более трёх лет на рынке. Многие калининградцы уже полюбили нашу продукцию.

Где купить:

В фирменных магазинах: г. Калининград, Батальный пер., д. 4, и Камская, 2б, помещение XI.

На маркетплейсе Ozon: www.ozon.ru/seller/mister-alfi

Официальный сайт: sintez39.ru

ВК: vk.ru/mr_alfi

Telegram: t.me/mr_alfi_kld

Телефон: +7 (4012) 470-000

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