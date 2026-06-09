«Мама, мы справимся»: чтобы спасти пятимесячного Платона, его семье нужно собрать миллион рублей (фото)

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Ссылка Автор: Инна Бут

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Ссылка Калининградцу Платоше, которого мама за пухлые щёчки ласково называет Барсучком, только пять месяцев. Так что смеяться он научился совсем недавно. Но каждая его улыбка для родных — поддержка и обещание надежды. Историю своего малыша Инна Бут рассказала «Клопс» в понедельник, 8 июня. Через три недели мальчику предстоит сложная операция в Москве. Хирург рассоединит сросшиеся косточки его черепа, правильно сложит их и скрепит титановыми пластинами. Это даст Платону возможность расти и взрослеть как все малыши. И может быть, печали и тревоги, которые его семья пережила за эти полгода, рассеются, наконец, как страшный сон. Платон у мамы младшенький, третий. Его очень ждали — Инна и её муж всегда мечтали о ребятишках, но первенец родился только через десять лет. Новость о беременности стала для них настоящим счастьем, однако этот срок оказался самым тяжёлым для будущей мамы. Беременность осложнилась холестазом — нарушением оттока желчи. На позднем сроке женщину экстренно госпитализировали в региональный перинатальный центр.

Фото: из архива семьи Бут

Врачи стабилизировали состояние Инны: ежедневно контролировали анализы, делали КТГ и УЗИ. Благодаря этому Платона удалось доносить почти до полного срока — он появился на свет на 38-й неделе и получил 8/9 баллов по шкале Апгар. Уставшая и обессиленная после родов, но абсолютно счастливая после первой встречи с сыном, Инна задремала и даже не обратила внимание, что головка у Платона необычной формы. Проснувшись, я первым делом подошла к малышу и заметила, что у него на лбу будто бы небольшой гребень, — рассказывает мама. Я позвала неонатолога. Он сказал, что это последствия прохождения по родовым путям и переживать не о чем. Я успокоилась. Но уже на следующий день другой неонатолог во время обхода сама обратила внимание на форму лба. Она сказала, что хочет исключить некоторые сомнения, и отправила нас на УЗИ головы. Я тогда ничего не понимала, меня трясло от страха». Опасения оказались не беспочвенными. У её Барсучка выявили тригоноцефалию — форму краниосиностоза, при которой раньше времени закрывается метопический шов. Краниосиностоз — это патология, когда некоторые черепные швы закрываются раньше положенного срока. Обычно в первые годы жизни они остаются подвижными: это обеспечивает нормальное расширение и развитие головного мозга. Если же шов формируется слишком рано, рост лобной области нарушается. Она становится треугольной, поперёк лба образуется костный гребешок, глаза сближаются. Каждый день промедления увеличивает риски. Уже сейчас заметно, что расстояние между глазками малыша сужено. Но последствия могут быть гораздо серьёзнее: мозг, лишённый пространства для роста, постоянно сдавленный, начнёт сбоить. Без лечения это грозит повышением внутричерепного давления, головными болями, нарушениями зрения, задержкой развития и другими серьёзными неврологическими последствиями.

Фото: Инна Бут

Исправить это консервативно невозможно — Платону поможет только операция. Семье удалось заручиться согласием одного из ведущих российских специалистов по краниосиностозу, Игоря Глязера, который работает в московской клинике. Хирург аккуратно разделит сросшиеся кости черепа и придаст им правильное анатомическое положение. Коррекцию зафиксируют с помощью специальных титановых пластин. Позже, когда правильная форма головы восстановится, конструкцию удалят. Специалист сказал маме, что Платоше повезло — проблему выявили вовремя. Мальчику сейчас пять месяцев, оптимальный возраст для лечения — с полугода до восьми. В случае успеха операции он сможет жить полноценной жизнью без серьёзных ограничений. Похоже, сам Барсучок в этом полностью уверен. «Платон самый жизнерадостный из всех моих детей, — говорит Инна. — Он постоянно смеётся, ищет меня взглядом, будто хочет сказать: Мама, всё будет хорошо, мы справимся!» Но стоимость операции и всех материалов — 1,148 млн рублей. Для семьи эта сумма неподъёмна. А на то, чтобы собрать её самостоятельно, времени остаётся всё меньше и меньше. Поэтому родители вынуждены просить помощи у всех неравнодушных через благотворительный фонд. Если вы тоже хотите дать Платоше шанс вернуть здоровье, его семья будет благодарна за любое пожертвование, которое можно сделать на его страничке.