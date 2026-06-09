Губка Боб попал под раздачу: в Калининграде запретили работу аттракционов в двух популярных местах отдыха (фото)

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Ссылка В Калининграде Гостехнадзор приостановил работу одного из популярных аттракционов на Верхнем и Летнем озере. Корреспондент «Клопс» разобрался, из-за каких нарушений закрывают развлечения, почему владельцы продолжают работать вопреки запрету и как отличить безопасный аттракцион от опасного. Проверки выявили нарушения на нескольких локациях. В одних случаях инспекторы нашли технические неисправности, в других были проблемы с персоналом или документами. Некоторые аттракционы по-прежнему принимают посетителей даже после официального запрета. Какие аттракционы сейчас на стопе Верхнее озеро Батут «Губка Боб», горки, тарзанка на Верхнем озере (ориентир — улица Пролетарская, 118) — во время проверки инспекторы обнаружили здесь оторванные крепления на одном из аттракционов и нехватку персонала: на семи объектах работал всего один оператор. Как пояснил замдиректора калининградского Гостехнадзора Владимир Войцехович, к каждому аттракциону должен быть прикреплён сотрудник — как минимум один. Специалисты выяснили, что владелица комплекса заняла большую площадь, чем было выделено властями. В начале июня регистрацию аттракционов приостановили, но, по данным «Клопс», они продолжают работать. В Гостехнадзоре об этом знают и пообещали разобраться как можно быстрее. Летнее озеро Здесь аттракционы также попали под запрет, их регистрация приостановлена. Вопросы возникли к самой схеме работы площадки. По словам замдиректора Гостехнадзора, разрешение было выдано одному предпринимателю, однако этот ИП передаёт аттракционы в аренду другому эксплуатанту. Ведомство выдало собственнику предостережение.

Как наказывают нарушителей По словам Войцеховича, если у зарегистрированных в Гостехнадзоре эксплуатантов инспекторы выявляют отсутствие акта технического освидетельствования, неисправности, нехватку операторов, регистрация приостанавливается. Нарушителя официально уведомляют о запрете работать. Если он продолжает деятельность, Гостехнадзор снова проводит проверку — но уже по согласованию с прокуратурой. Штраф для ИП составляет 20-30 тысяч рублей, для организаций — около 100-600 тысяч. При этом, по наблюдениям инспекторов, юридические лица почти не нарушают, а у индивидуальных предпринимателей это случается периодически. Нелегальные эксплуатанты — самый сложный сегмент. Как правило, это люди, которые купили батут и вышли работать без всякой регистрации. Такие нарушители, как правило, появляются на праздниках, в посёлках, во дворах, сдают аттракционы в аренду. Опасные батуты обнаружили в Чкаловске и микрорайоне имени Космодемьянского. Для зарегистрированных субъектов малого бизнеса действует мораторий на проверки, призванный снизить административную нагрузку на предпринимателей. Однако на тех, кто купил батут и работает без регистрации, он не распространяется. Таких нарушителей можно привлекать к административной ответственности без длительных согласований с прокуратурой. Однако есть другая проблема — их сложно найти и поймать. «Ты же не будешь за ними ездить каждый день с праздника на праздник, из города в город. Люди не понимают ответственности, которую должны нести», — рассказал Войцехович. Главная опасность нелегальных аттракционов в том, что они оборудованы без учёта техники безопасности и рекомендаций Гостехнадзора. На них можно получить серьёзные травмы: например, сдутый батут весит около полутонны.

На что обратить внимание родителям В Гостехнадзоре подчёркивают, что родителям не обязательно разбираться в технических нюансах, чтобы оценить безопасность аттракциона. Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Главный из них — государственный регистрационный знак. «Наличие госзнака говорит о том, что аттракцион зарегистрирован, прошёл техническое освидетельствование и установлен в соответствии с требованиями», — пояснил специалист. Регистрационный знак должен быть размещён вблизи от входа в каждый развлекательный комплекс. Если знака нет, это уже повод насторожиться. У оператора можно попросить также свидетельство о регистрации. В документе указаны владелец аттракциона, место установки и срок эксплуатации. Помимо этого, площадка должна иметь ограждение. Насторожить должны открытые провода, отсутствие операторов, незакреплённые тросы и крепления, а также свободный доступ детей к техническому оборудованию. По словам эксперта, некоторые нарушения могут показаться незначительными, однако именно они нередко становятся причиной травм.

Если вы заметили работающий аттракцион без регистрационного номера или стали свидетелями нарушений требований безопасности, обратитесь в Гостехнадзор по телефону +7 4012 599-594 либо позвоните в службу «112».