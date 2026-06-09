В Калининград приезжает эксперт по мягким родам из Санкт-Петербурга

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Тазовое предлежание, рубец на матке, многоплодие или просто страх перед неизвестностью — эти ситуации требуют не только наблюдения, но и индивидуального подхода. 19 июня в Калининград приезжает акушер-гинеколог, специализирующийся на таких беременностях.

Юлия Дмитриевна Вученович — главный врач клинического госпиталя «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге («Лахта»). Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, с профессиональным стажем 28 лет.

Для многих пациенток её имя давно стало знаком качества. Юлия Дмитриевна имеет опыт ведения беременности с осложнениями, в том числе у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения, при тазовом предлежании плода и многоплодной беременности. В её практике — проведение вертикальных родов, родов в воду и кесарева сечения с элементами мягкой техники.

Пациентки в отзывах отмечают её внимательное отношение и умение снизить тревожность — в том числе те, кто приезжал на консультацию из других городов.

Юлия Дмитриевна прилетает в Калининград, чтобы провести личные консультации для будущих мам. Это возможность без перелётов и командировок задать свои вопросы эксперту федерального уровня, вместе разобрать сложные моменты и получить чёткий план действий.

На консультации можно обсудить:

тактику ведения беременности при рубце на матке; подготовку к родам при тазовом предлежании плода; особенности многоплодной беременности; любые страхи и сомнения, связанные с предстоящими родами; возможность мягких родов (в том числе вертикальных или в воду).

Особенно это актуально для будущих мам, которые находятся в ситуациях, требующих повышенного внимания: после кесарева сечения, при нестандартном положении малыша, ожидании двойни или тройни, а также для тех, кто хочет разобраться в своих страхах и получить чёткий план подготовки к родам.

Если после консультации вы решите, что хотите рожать именно с Юлией Дмитриевной, она расскажет о такой возможности и поможет сориентироваться.

Консультации пройдут 19 июня в «Клинике Эксперт» (Калининград, Букетная ул., 2).

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,

через сайт клиники.

vk.com/clinic_expert_klg

t.me/clinic_expert_klg

Калининград, Букетная ул., 2