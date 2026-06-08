На каких улицах Калининграда не будет света во вторник (список)

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В Калининграде во вторник, 9 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 12:00 света не будет на проспекте Победы, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 216, 224, 228, 232, 241, 248, 251-251а, 273, 279.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на:

ул. Гайдара, 1-1а, 3а, 43, 45-55; ул. Нарвская, 1-7, 9-19, 21-37, 37б, 39-55; ул. Памяти павших в Афганистане, 1-7, 9-15, 17-31.

С 9:00 до 18:00 электричества не будет на улицах:

Нансена, 74-74б, 76, 77а, 78-78б, 79-86а; Суворова, 40, 42; Урицкого, 14, 16, 18-18а, 19-20, 22, 25, 27а, 29, 29а, 29в; Славянская, 15б, 16, 18-19, 21-22, 22а-в, 23-24а, 26-27а, 28-31, 35-35а, 37-37а, 39, 41; Благодатная, 1а-в, 2, 8, 10, 12, 16; Макаренко, 21-24, 26, 28, 30, 30б, 32; Тихоокеанская, 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26; Механическая, 6, 18, 20; Изумрудная, 2, 4-6, 17, 21, 23, 25, 27; Каблукова, 23; Лазурная, 6-6а, 13.

С 13:00 до 17:00 электричество отключат на: