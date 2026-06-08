Подкармливал орешками и завёл приятельницу: калининградец подружился с сорокой по дороге на работу (фото)

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Калининградец подружился с сорокой, которую каждый день встречает по пути на работу в районе улицы Суворова. Об этом Виктор рассказал «Клопс».

По словам мужчины, птица уже месяц попадается ему на одном и том же пустыре. Сорока ведёт себя спокойно и не улетает при приближении людей.

«Сначала я протянул ей травинку. Потом предложил одуванчик. А позже стал брать с собой орешки», — рассказывает Виктор.

Сорока словно ждёт его появления. Мужчина узнал, что птица также кормится возле расположенной неподалёку мастерской.

В центре «Биосфера Балтики» объяснили, что такое поведение для сорок не редкость. Эти птицы относятся к врановым — одним из самых умных пернатых. Они способны запоминать людей, которые к ним доброжелательны. Специалисты отмечают, что такие птицы хорошо понимают принцип обмена и умеют оценивать связь между своими действиями и полученной наградой, поэтому вполне могут «дружить» с человеком.

Есть и другая версия. «Возможно, кто-то выпустил выкормленного птенца на волю, и во взрослом состоянии птица продолжила тянуться к людям», — говорят специалисты.

В природе сороки питаются насекомыми, мелкими животными, яйцами птиц, а также ягодами, фруктами и орехами. Поэтому орешки, которыми Виктор угощает свою пернатую знакомую, вполне пришлись ей по вкусу.