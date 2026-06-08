Под Черняховском в Преголю впадает чёрный зловонный ручей (видео)

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Под Черняховском у Преголи, похоже, появился новый «приток» — чёрный полноводный ручей впадает в реку, загрязняя её. Об этом Клопс сообщил местный житель Олег.

Стоки проходят под дорогой через бетонную арку и водопадом вливаются в реку. По словам мужчин, это происходит не первый месяц. Тёмные воды пенятся и издают неприятный запах.

«Всё это попадает в Преголю, из которой потом калининградцы пьют», — сокрушается мужчина.