Под Черняховском в Преголю впадает чёрный зловонный ручей (видео)

Под Черняховском у Преголи, похоже, появился новый «приток» — чёрный полноводный ручей впадает в реку, загрязняя её. Об этом Клопс сообщил местный житель Олег.
Стоки проходят под дорогой через бетонную арку и водопадом вливаются в реку. По словам мужчин, это происходит не первый месяц. Тёмные воды пенятся и издают неприятный запах.
«Всё это попадает в Преголю, из которой потом калининградцы пьют», — сокрушается мужчина.
Олег предположил, что стоки могут попадать в Преголю с одного из предприятий, расположенных под Черняховском. «Клопс» направил запрос в региональное министерство природы с указанием точного местоположения выпуска.
Специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии выявили 16 незаконных выпусков сточных вод в Северный ручей, который питает Верхнее озеро.