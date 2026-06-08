Московский синодальный хор откроет Выставку одной картины на острове Канта

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Смотрим «Розовый натюрморт» Петрова-Водкина из основной экспозиции Третьяковской галереи.

Каждое лето Третьяковская галерея отправляет на остров одно полотно из основной экспозиции, поручая Собору подарить ему новую раму — музыкальную. Здесь бывали и Кандинский, и Репин, и Шишкин. Левитан, Боровиковский, Коровин, Поленов. Музыкальные интерпретации полотен получались разными.

Так, рядом с «Портретом композитора М. П. Мусоргского» звучали его «Картинки с выставки» в исполнении Лады Лабзиной и Калининградского симфонического оркестра, у «Импровизации 7» Василия Кандинского играли внучатый племянник художника Михаил Кандинский и Екатерина Мельникова (орган), «Полдень» Шишкина соединялся с музыкой русских композиторов и миниатюрами Рамо (за роялем — Джордж Харлионо), «Весне» Левитана дарила нежные арии Хибла Герзмава.

В 26-м году рифмы на концертах открытия и закрытия будут подбирать к натюрморту Кузьмы Петрова-Водкина. Его «Ветка яблони» (холст, масло, 1918) останется в Соборе на целый месяц, с 13 июня по 12 июля.