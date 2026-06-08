Московский синодальный хор откроет Выставку одной картины на острове Канта

Смотрим «Розовый натюрморт» Петрова-Водкина из основной экспозиции Третьяковской галереи.
Каждое лето Третьяковская галерея отправляет на остров одно полотно из основной экспозиции, поручая Собору подарить ему новую раму — музыкальную. Здесь бывали и Кандинский, и Репин, и Шишкин. Левитан, Боровиковский, Коровин, Поленов. Музыкальные интерпретации полотен получались разными.
Так, рядом с «Портретом композитора М. П. Мусоргского» звучали его «Картинки с выставки» в исполнении Лады Лабзиной и Калининградского симфонического оркестра, у «Импровизации 7» Василия Кандинского играли внучатый племянник художника Михаил Кандинский и Екатерина Мельникова (орган), «Полдень» Шишкина соединялся с музыкой русских композиторов и миниатюрами Рамо (за роялем — Джордж Харлионо), «Весне» Левитана дарила нежные арии Хибла Герзмава.
В 26-м году рифмы на концертах открытия и закрытия будут подбирать к натюрморту Кузьмы Петрова-Водкина. Его «Ветка яблони» (холст, масло, 1918) останется в Соборе на целый месяц, с 13 июня по 12 июля.
Встретит натюрморт старейший коллектив в России, для которого писали Чайковский, Римский-Корсаков, Бортнянский. К духовным произведениям классиков он добавит премьеру композитора современного — Александра Чайковского. 19-й псалом для хора и органа станет заключительным аккордом концерта, в котором живопись зарифмуется с музыкой и… поэзией современницы Петрова-Водкина Анны Ахматовой.
Фрагменты «Реквиема» и «Поэмы без героя», повествующей о трагических судьбах Серебряного века, прочтут народная артистка России Ирина Купченко и Сергей Кругликов.
В концерте примут участие оба титулярных органиста — Мансур Юсупов и Евгений Авраменко — и оба инструмента, солирующие вместе и по отдельности во втором произведении Александра Чайковского, написанном для острова Канта.
Кстати, с картиной можно будет познакомиться отдельно. Бесплатную лекцию старший научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Третьяковской галереи София Буланова прочтёт в тот же вечер, за два часа до открытия выставки.
Выставка одной картины. Старт
На сцене — «Розовый натюрморт. Ветка яблони» К. Петрова-Водкина.
Московский синодальный хор (художественный руководитель и главный дирижёр — Алексей Пузаков)
Ирина Купченко, Сергей Кругликов
Вячеслав Тимин (литавры)
Титулярные органисты собора, лауреаты международных конкурсов Евгений Авраменко и Мансур Юсупов
В программе: И. С. Бах, М. Березовский, Д. Бортнянский, П. Чайковский, К. Лавренов, М. Котельников, А. Чайковский.