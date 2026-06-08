Из бюджета Калининградской области выделят средства на работу министерства региональной безопасности — Кропоткин

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Из бюджета Калининградской области на 2026 год дополнительно направят средства на безопасность. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Поправки обсудили в понедельник, 8 июня, на заседании комитета по международным и межрегиональным вопросам, безопасности и правопорядку.

«На оснащение Отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны предусмотрят 10,3 миллиона рублей. Ещё 15,9 миллиона рублей заложат на работу министерства региональной безопасности Калининградской области», — рассказал Кропоткин.

Доходы областного бюджета в 2026 году должны составить 148,7 млрд рублей, расходы — 168,9 млрд. Дефицит сократится почти на 2 млрд рублей.

«На заседании уточнили план по отдельным налоговым и неналоговым доходам. Учтены актуальные показатели финансовой помощи из федерального бюджета, сокращение, перераспределение и выделение дополнительных бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения госпрограмм и сокращения дефицита областного бюджета», — рассказал Кропоткин.