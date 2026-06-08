Длинноногие соседи: колония аистов ищет пропитание на полях Калининградской области (фоторепортаж) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Длинноногие соседи: колония аистов ищет пропитание на полях Калининградской области (фоторепортаж)
12:06
Авторы: ,
12:06

Длинноногие соседи: колония аистов ищет пропитание на полях Калининградской области (фоторепортаж)

  1. Калининград
Авторы: ,
Длинноногие соседи: колония аистов ищет пропитание на полях Калининградской области (фоторепортаж) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В начале июня аисты, прилетевшие в Калининградскую область на гнездование, держатся ближе к лугам и влажным полям, где проще найти корм. Пока молодняк набирается сил, взрослые птицы ищут добычу в траве — лягушек, жаб, змей, червей и крупных насекомых. За одной из таких колонией наблюдал фотокорреспондент «Клопс».

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Флора и фауна