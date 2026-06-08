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12:06
Длинноногие соседи: колония аистов ищет пропитание на полях Калининградской области (фоторепортаж)
В начале июня аисты, прилетевшие в Калининградскую область на гнездование, держатся ближе к лугам и влажным полям, где проще найти корм. Пока молодняк набирается сил, взрослые птицы ищут добычу в траве — лягушек, жаб, змей, червей и крупных насекомых. За одной из таких колонией наблюдал фотокорреспондент «Клопс».