Калининградки блистали на этапе Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске (фоторепортаж)

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В Зеленоградске подвели итоги третьего этапа Кубка России по пляжному волейболу, состоявшегося с 3 по 6 июня. Как прошли решающие поединки, смотрите в фоторепортаже «Клопс».

Главным событием стала женская сетка, где фаворитками считались хозяйки корта — дуэт калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко, не проигравшие ни одного матча в этом сезоне. Однако в финале их серия прервалась: одноклубницы Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова в двух партиях добыли долгожданную победу — 22:20, 21:19.

«Наша пара впервые выигрывает домашний этап, поэтому ощущения очень приятные и одновременно волнительные», — призналась Арина Ряжнова. «Играть с одноклубницами всегда сложно, но мы смогли выложиться на сто процентов», — добавила Елизавета Лудкова.

Главный тренер калининградской команды и женской сборной России Дмитрий Федотов отметил, что обе пары показали игру мирового уровня: «Наши девушки играют в конкурентной борьбе между собой. Женский волейбол с высокими блокирующими и хорошей защитой. Результатом я доволен. Конечно, кто-то в финале должен был уступить, но обе пары были готовы».

Федотов обратил внимание на организационные моменты: «Не хватает трибун: зрителей пришло бы больше. Но в целом огромное удовольствие приезжать в Зеленоградск и играть здесь».

Бронзовые призёры Анна Савельева и Екатерина Храмцова уступили москвичкам Екатерине Шевцовой и Кристине Филимоновой — 19:21, 21:23.

Особой радостью стал момент вручения удостоверений мастеров спорта России Елизавете Лудковой, Арине Ряжновой и Анне Савельевой.