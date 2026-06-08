Калининградки блистали на этапе Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске (фоторепортаж)

В Зеленоградске подвели итоги третьего этапа Кубка России по пляжному волейболу, состоявшегося с 3 по 6 июня. Как прошли решающие поединки, смотрите в фоторепортаже «Клопс».
Главным событием стала женская сетка, где фаворитками считались хозяйки корта — дуэт калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко, не проигравшие ни одного матча в этом сезоне. Однако в финале их серия прервалась: одноклубницы Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова в двух партиях добыли долгожданную победу — 22:20, 21:19.
«Наша пара впервые выигрывает домашний этап, поэтому ощущения очень приятные и одновременно волнительные», — призналась Арина Ряжнова. «Играть с одноклубницами всегда сложно, но мы смогли выложиться на сто процентов», — добавила Елизавета Лудкова.
Главный тренер калининградской команды и женской сборной России Дмитрий Федотов отметил, что обе пары показали игру мирового уровня: «Наши девушки играют в конкурентной борьбе между собой. Женский волейбол с высокими блокирующими и хорошей защитой. Результатом я доволен. Конечно, кто-то в финале должен был уступить, но обе пары были готовы».
Федотов обратил внимание на организационные моменты: «Не хватает трибун: зрителей пришло бы больше. Но в целом огромное удовольствие приезжать в Зеленоградск и играть здесь».
Бронзовые призёры Анна Савельева и Екатерина Храмцова уступили москвичкам Екатерине Шевцовой и Кристине Филимоновой — 19:21, 21:23.
Особой радостью стал момент вручения удостоверений мастеров спорта России Елизавете Лудковой, Арине Ряжновой и Анне Савельевой.
В мужской сетке интрига была не меньше. Пары, недавно сыгравшие принципиальный финал чемпионата России в Краснодаре, встретились снова. На этот раз Илья Лешуков и Олег Стояновский из «Факела‑Ямал» уверенно взяли реванш у московского дуэта Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона — 21:17, 21:17.
Бронза среди мужчин досталась белорусской паре Пётр Бахнарь — Павел Петрушко, которые уверенно обыграли Мирослава Туровского и Александра Крамаренко: 21:16, 21:13.